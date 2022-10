7 tác dụng phụ khi ăn thịt đỏ mỗi ngày

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư thế giới, mỗi tuần, một người không nên ăn quá 3 phần thịt đỏ - tương đương từ 340,19 gram đến 510,29 gram thịt khi nấu chín.

Thói quen ăn thịt đỏ mỗi ngày có thể ảnh hưởng xấu đối với cơ thể . Ảnh: Freepik.

Trang Eat this, Not that đã liên hệ với hai chuyên gia dinh dưỡng để tìm hiểu về các tác dụng phụ của việc ăn thịt đỏ mỗi ngày. Thói quen ăn uống này có thể dẫn đến 7 tác dụng phụ dưới đây.

Gây hại cho tim

Gần đây, một nghiên cứu đã cho thấy rằng việc ăn khoảng 1,1 phần thịt đỏ mỗi ngày (bao gồm thịt bò, thịt lợn, bò rừng, thịt nai...) có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch cao hơn 22%.

Tiến sĩ Lisa Young - tác giả của Last Full, Last Slim và The Portion Teller Plan - cũng nhấn mạnh chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch (CVD). Đây được xem là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của thói quen ăn thịt đỏ mỗi ngày.

Chất béo bão hòa lớn

Nhà nghiên cứu Sydney Greene cho biết hầu hết thịt đỏ đều chứa một lượng lớn chất béo bão hòa. Cụ thể, trong một miếng bít tết 85,05 gram có tới khoảng 8 gram chất béo bão hòa - chiếm 40% lượng chất béo bão hòa được đề xuất hàng ngày.

Theo Sydney Greene, hàm lượng chất béo bão hòa lớn có thể làm tăng lượng LDL cholesterol trong cơ thể và dẫn đến nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Một số loại thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt bê, thịt lợn, thịt nai và thịt cừu non. Ảnh: Tastingtable.

Tăng tỉ lệ béo phì

Ngoài hàm lượng chất béo bão hòa lớn, tiến sĩ Young nhận định thịt đỏ còn chứa nhiều calo. Theo đó, một miếng bít tết 226,8 gram có thể chứa 614 calo với 46 gram chất béo. Hàng ngày, mỗi người sẽ nạp vào cơ thể 2.000 calo. Như vậy, việc ăn một miếng bít tết như trên đã chứa 66% năng lượng nạp vào hàng ngày của mỗi người.

Tiến sĩ Young cũng nhấn mạnh hàm lượng calo cao trong thịt đỏ có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng cân.

"Chế độ ăn nhiều sản phẩm động vật, đặc biệt thịt đỏ, có thể góp phần làm tăng tỷ lệ béo phì - yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư", tiến sĩ Young nói.

Đường ruột bị ảnh hưởng

Bên cạnh 4 tác dụng phụ nêu trên, nhà nghiên cứu Sydney Greene cho biết hàm lượng chất béo bão hòa trong thịt đỏ còn có thể ảnh hưởng tiêu cực hệ vi khuẩn đường ruột.

"Nghiên cứu mới đây đang xem xét cách thức thịt đỏ ảnh hưởng đến vi khuẩn trong đường ruột. Trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ thịt đỏ, một chất chuyển hóa đã được tạo ra bởi các vi khuẩn đường ruột có liên quan đến bệnh tim mạch", bà Greene nói.

Gây viêm nhiễm

Bà Sydney Greene thông tin thêm việc ăn thịt đỏ mỗi ngày có thể liên quan đến các dấu hiệu sinh học gây viêm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Young nhấn mạnh việc ăn thịt đỏ mỗi ngày sẽ dẫn đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí American College of Nutrition cũng cho thấy việc tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể liên quan đến ung thư "thông qua con đường viêm".

Gặp vấn đề về tiêu hóa

Bà Greene cho biết: "Thịt đỏ là loại protein béo. Nó có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa đối với một số người khó tiêu hóa chất béo". Vì vậy, việc ăn thịt đỏ mỗi ngày có thể là nguyên nhân gây ra chứng trào ngược và tiêu chảy.

Tăng lượng natri

Ngoài các tác dụng phụ nêu trên, tiến sĩ Young nhận định các loại thịt đỏ đã qua chế biến như thịt xông khói và xúc xích, có nhiều natri và chất bảo quản hơn. Vì vậy, những loại thịt này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một người nên ăn nhiều nhất 2.300 miligram muối mỗi ngày. Trong khi đó, một cây xúc xích đã chứa 569 miligram muối, gần bằng 1/4 lượng muối tối đa được nạp vào mỗi ngày. Việc nạp vào cơ thể nạp quá nhiều muối có thể dẫn đến các vấn đề về thận, tăng cân và huyết áp cao.

Để cắt giảm việc ăn thịt đỏ mỗi ngày, các chuyên gia đề xuất những loại thực phẩm thay thế khác như đậu phụ và một số loại hạt. Theo bà Greene, thịt gà, gà tây, cá (ít axit béo bão hòa và cholesterol) cũng là một lựa chọn thay thế tốt cho thịt đỏ.