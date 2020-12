7 sai lầm khi rửa mặt khiến da xấu đi

Rửa mặt dưới vòi hoa sen: Theo Well And Good, dòng chảy mạnh cũng như nhiệt độ cao của nước tắm gây hại cho da mặt của chúng ta. Bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận ở New York, Mỹ - Joshua Zeichner - cho biết: "Chúng ta có thể thích tắm nước nóng nhưng làn da thì không. Nước nóng có thể tước đi lớp dầu tự nhiên, làm da bị khô, dễ kích ứng hay viêm nhiễm". Ảnh: Koreaboo, Prevention.