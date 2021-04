7 quán bar tầng thượng ở quận 1, TP.HCM

Nếu đang tìm địa điểm gặp gỡ bạn bè, bạn có thể ghé 7 quán bar view tầng cao dưới đây để thưởng thức ly cocktail màu sắc và ngắm thành phố nhộn nhịp.







Cuối tuần chưa tìm được địa điểm gặp gỡ bạn bè, bạn có thể ghé 5 quán bar view tầng cao dưới đây để thưởng thức ly cocktail màu sắc và ngắm thành phố nhộn nhịp.

Các quán bar được nhắc đến dưới đây phù hợp với những ai đang tìm địa điểm vui chơi ở trung tâm quận 1, không gian thoải mái để ngồi tám chuyện cùng bạn bè, vị trí ngồi quan sát thành phố từ trên cao.

Không gian The Rec mang phong cách cyberpunk với những ánh đèn neon huyền ảo màu xanh, tím chủ đạo. Ngay lối vào là quầy bar, bạn có thể lựa chọn chỗ ngồi tại đây nếu muốn quan sát bartender pha chế cocktail điêu luyện.

Khu vực ngồi bên ngoài nằm ở tầng thượng của một tòa nhà 9 tầng. Từ đây, bạn có thể quan sát được Landmark 81 và vòng xoay Điện Biên Phủ nhộn nhịp. Được trang trí nhiều đèn neon, khu vực ngoài trời cũng là góc chụp hình của nhiều thực khách. Thang máy của quán chỉ lên đến tầng 8, bạn phải đi bộ thêm một tầng.

Thực đơn cocktail ở The Rec đa dạng, giá dao động 80.000-200.000 đồng/ly. Nếu đến đây lầu đầu và chưa biết gọi đồ uống nào, bạn có thể thử Blue Moon hoặc Fluffy Comet.

Ly Blue Moon không có công thức cụ thể. Bartender sẽ dựa vào chia sẻ của thực khách về cảm xúc và khẩu vị để tạo ra một ly cocktail dành riêng cho từng người. Một ly Blue Moon có giá 200.000 đồng.

Fluffy Comet có hương vị chủ đạo là mãng cầu. Kết cấu ly nươc có độ đặc sệt gần giống kem sữa. Người pha chế sẽ trang trí thêm những miếng vàng nhỏ. Ly Fluffy Comet giá 185.000 đồng.

Đồ uống gợi ý: Blue Moon, Saigon Rose, Long Island, Fluffy Comet.

Mới khai trương cách đây không lâu, nhưng Zion xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội khi là điểm check-in của nhiều người nổi tiếng.

Sky bar này tọa lạc tại tầng 14 của một tòa nhà trên đường Hàm Nghi. Không gian tại đây mang lối kiến trúc hậu tận thế, với những mảng tường xám đen, cột trang trí có vòng tròn lạ mắt, tựa bối cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên cạnh kiến trúc độc đáo, địa điểm này còn có không gian 360 độ, cho thực khách view ngắm trọn cảnh thành phố.

Điểm nhấn ở sky bar này là những bữa tiệc âm nhạc, đồ uống, đồ ăn được phục vụ theo khung giờ: hoàng hôn (Sunset hours), buổi tối (Dining hours) và tiệc đêm (Zion by night).

Thực đơn đồ uống ở đây đa dạng, trải dài từ các loại rượu, cocktail và mocktail. Tuy nhiên, mocktail ở Zion chỉ phục vụ một loại hương vị vải, chưa đa dạng cho thực khách không uống đồ có cồn.

Đồ uống gợi ý: Cola old fashion, Zion martini, Mai Tai.

Tuy không nằm ở trung tâm quận 1, Epic Sky lounge lại có vị trí thuận tiện đi lại khi ngay sát quận 2 và quận 4. Nằm trên tầng 17, quán có view nhìn thẳng ra hầm Thủ Thiêm.

Hệ thống đèn ở đây được trang trí sống động, nháy theo nhịp nhạc, đèn trên bàn ghế cũng đổi màu liên tục. Khu vực ngoài trời cũng được trang trí bóng đèn lớn hình mặt trăng, cho thực khách góc "sống ảo" đẹp mắt. Epic là nơi thường diễn ra các bữa tiệc âm nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đồ uống gợi ý: Bia, các loại cocktail trái cây

Quán bar này nằm trong khu phố Tây Bùi Viện nhộn nhịp, vị trí ngắm được tòa nhà Bitexco. Không gian Zahrah mang phong cách Morocco phóng khoáng, màu sắc.

Thực đơn tại đây có cocktail, rượu, bia, mocktail, đồ ăn kèm các loại. Đi nhóm 4 người, bạn có thể gọi Mix Platter giá 1,4 triệu đồng gồm cánh gà chiên, chả giò, xúc xích Đức, khoai tây chiên, bò lúc lắc khoai chiên giá 119.000 đồng, sụn gà rang 179.000, nhâm nhi cùng bia.

Nếu muốn chọn cocktail, thực khách có thể thử Long Island Ice Tea và Singapore Sling đồng giá 119.000 đồng. Long Island là sự kết hợp của chanh cùng 5 loại rượu, tạo nên hương vị và màu sắc tựa như ly trà chanh. Singapore Sling nhẹ nhàng hơn với rượu gin và nước ép lựu, dứa. 2 loại này mang vị chua ngọt, hơi đắng.

Đồ uống gợi ý: Singapore Sling, Mahattan, Sweet Kiss, Summer Day.

Tương tự như các quán bar tầng thượng khác, Banana Mama tọa lạc tại tầng 10 của một tòa nhà trên đường Cống Quỳnh. Đây là vị trí trung tâm quận 1, không khí nhộn nhịp, sầm uất.

Quán có tông màu nâu, trắng chủ đạo với các bàn ghế gỗ được sơn trắng hoặc để màu gỗ mộc, xung quanh được trang trí cây xanh, mang phong cách nhiệt đới tươi trẻ.

Thực đơn tại đây không quá đa dạng. Đồ ăn chính là các loại burger, các món ăn nhẹ như khoai tây chiên, cánh gà, thịt xông khói và phô mai... Đồ uống nổi bật với các loại cocktail, bạn nên thử món đặc trưng của quán là Banana Mama với sự kết hợp của rượu rum, malibu, dừa, chuối xay, nước ép dứa và caramel syrup. Ngoài ra, quán cũng phục vụ nhiều loại rượu, bia tươi và đồ uống không cồn.

Đồ uống gợi ý: Banana Mama, mocktail Mekong Fresh, các loại whiskey.

Có mặt tại trung tâm quận 1 đã lâu, Chill Bar là điểm đến quen thuộc cho du khách cần một không gian náo nhiệt để thưởng thức nhịp sống TP.HCM về đêm. Điểm nhấn của Chill này là quầy bar phát sáng ngoài trời, nơi có những bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Chill Skybar quy định khách đến quán có trang phục lịch sự. Thực đơn đồ uống ở đây nổi bật với các loại rượu và cocktail.

Đồ uống được chia thành 8 mục gồm cocktail, whiskey, vodka & tequila, gin & rum, cognac, pisco & fortified, rượu vang, bia và đồ uống có ga. Ngoài ra, quán cũng cung cấp danh sách đồ uống riêng dành cho tài xế.

Đồ uống gợi ý: You will not sad, HCMC 26 dành cho người lái xe, High and Dry.

Glow rooftop bar cho thực khách cảm giác như đang tham gia một bữa tiệc trên bãi biển với không gian thoáng đãng, âm nhạc sống động. Dòng nhạc thường được chơi tại đây là deep house, tropical house, tạo cảm giác hứng khởi, tươi mới.

Nếu đi 2 người, bạn có thể thử món The Way Of Hemingway và Garden Of Eden. cả 2 đều có giá 200.000 đồng. The Way Of Hemingway có vị ngọt, hơi chua nhẹ, đậm mùi thơm ngọt của rượu rum và trái cây. Garden Of Eden đậm vị vodka, có mùi thơm của chanh, vị tổng hòa chua ngọt. Cả 2 loại cocktail này đều dễ uống.

Đồ uống gợi ý: Xin chào Việt Nam, The Way Of Hemingway và Garden Of Eden, President Palace.