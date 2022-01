7 quán bar được đánh giá tốt nhất ở TP.HCM

Danh sách The World's 50 Best Discovery đã lựa chọn 18 địa điểm ăn uống cao cấp du khách nên khám phá khi tới Việt Nam, trong đó có 7 quán bar ở TP.HCM.

Danh sách The World's 50 Best Discovery đã lựa chọn 18 địa điểm ăn uống cao cấp du khách nên khám phá khi tới Việt Nam, trong đó có 7 quán bar ở TP.HCM.

Mới đây, The World's 50 Best đã cập nhật danh sách các địa điểm ăn uống cao cấp du khách không thể bỏ qua khi tới Việt Nam. Danh sách này được đưa ra dựa trên lựa chọn và đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực F&B uy tín trên thế giới.

Danh sách bao gồm 18 nhà hàng và quán bar tại Việt Nam. Ở mục quán bar, có 9 đại diện, bao gồm 2 cái tên tại Hà Nội và 7 địa điểm ở TP.HCM.

Trước khi có tên trên The World's 50 Best Discovery, Summer Experiment từng đứng vị trí thứ 77 trong bảng xếp hạng The World's 100 Best Bars khu vực châu Á. Jay Moir, chủ quán bar chia sẻ với Zing về thành quả đạt được: "Đây là ước mơ và nỗ lực của chúng tôi khi phải đối diện với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Xuất hiện trong 50 Best Discovery là nguồn động viên lớn với chúng tôi ở thời điểm dịch bệnh hiện tại".

Jay Moir cho rằng việc áp dụng mô hình từ nông trại đến quầy bar, kết hợp cắt giảm chất thải nhựa, sáng tạo cocktail không chất thải, tham gia các chương trình phát triển bền vững cùng các nhà cung cấp nguyên liệu địa phương tại TP.HCM là những yếu tố giúp quán bar của anh được các chuyên gia đồ uống đánh giá cao.

Không chỉ có Summer Experiment, Layla cũng thuộc sở hữu của bartender người Australia, Jay Moir. Jay từng chia sẻ khi quyết định đem Layla về Việt Nam, anh muốn mang đến không gian vừa sang trọng, vừa thoải mái, một nơi tươi mới phù hợp với nhịp sống trẻ trung ở TP.HCM.

Danh sách The World's 50 Best Discovery miêu tả về Layla là một quán bar mang hơi hướm nghệ thuật, đồ ăn ngon và có không gian tuyệt vời để "chill". Layla nằm trong một chung cũ ở TP.HCM. Tại đây có những món ăn mang hương vị Australia đặc trưng. Tinh thần của quán nằm ở những ly cocktail sáng tạo, tươi mới.

Nhậu Nhậu tọa lạc tại tòa chung cư cũ trong khu chợ Tôn Thất Đạm nhộn nhịp. Tại đây, du khách sẽ cảm nhận được hương vị đường phố Việt qua những ly cocktail được biến tấu sáng tạo. Chủ quán bar này là đầu bếp Peter Cuong Franklin, đồng sở hữu Anan Saigon - nhà hàng Việt được xướng tên trong sách The World's 50 Best Restaurants khu vực châu Á.

Nghệ sĩ graffiti Suby One từng ghé Nhậu Nhậu và ấn tượng với không gian đậm chất hoài cổ, cùng bức tranh lớn treo tường với dòng chữ: "Don't go home 'til you 're drunk" (Đừng về nhà nếu bạn chưa say). Trong danh sách các loại cocktail độc đáo ở Nhậu Nhậu, The World's 50 Best Discovery đánh giá Cotton Candy Old Fashioned tốt nhất.

Drinking & Healing nằm trên lầu 2 của một tòa nhà trăm tuổi tại góc đường Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu. Trái với lối vào nhỏ hẹp, không gian phía sau cánh cửa gỗ nặng là quán bar rộng rãi, hiện đại. Địa chỉ này mang phong cách industrial với tường gạch và những thanh sắt bao quanh. Theo The World's 50 Best Discovery, quán bar này mang đến trải nghiệm như lạc vào Brooklyn (New York, Mỹ).

Nếu là tín đồ của món gin tonic, Drinking & Healing sẽ không làm bạn thất vọng khi có tới 15 biến tấu. Ngoài ra, menu của quán cũng đa dạng các loại rượu mạnh (spirit) gồm whiskey, rum, tequila, các loại cocktail quyến rũ cùng một số loại rượu hương trái cây, thảo mộc do quán pha chế.

Bên cạnh menu đồ uống phong phú, địa chỉ này gây tò mò với thực khách khi bartender ở đây được gọi là “healer” - người chữa lành tâm trạng. Đồ uống tại Drinking & Healing được phục vụ trên tinh thần xoa dịu cảm xúc của khách. Tùy tâm trạng thực khách mà hương vị và màu sắc mỗi ly cocktail được pha chế theo cách riêng.

Đến The Alley, du khách như bước vào không gian của thành phố New York nhộn nhịp. Quán bar có không gian nhỏ, nằm trong một con hẻm, đồ uống sành điệu và mang phong cách trẻ trang, The World's 50 Best Discovery đánh giá về The Alley.

Đến quán bar, bạn không thể bỏ qua bộ sưu tập đồ uống từ rượu whisky. Các loại cocktail ở The Alley sử dụng những nguyên liệu địa phương làm nên nét riêng. Du khách nước ngoài sẽ hứng thú với rượu ngâm chuối khô, những đồ uống mang hương vị vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tạo nên sự lựa chọn tuyệt vời.

Quán bar này nằm ở tầng 5 một tòa nhà tọa lạc giữa trung tâm quận 1. Tại đây chuyên phục vụ các loại cocktail mang phong cách Nhật Bản.

Ryu không có thực đơn đồ uống, bartender sẽ pha chế rượu theo yêu cầu của thực khách. Bạn có thể thử roku gin kết hợp với macha, yuzu, genmaicha - một loại trà xanh kết hợp với gạo lứt rang và hạnh nhân. Ly cocktail mang sắc thái thanh lịch và rực rỡ. Đồ ăn kèm hợp thức uống này là miso edamame. Ngoài ra, The World's 50 Best Discovery cũng gợi ý một vài sự kết hợp độc đáo như Ryu Moscow Mule (hương cốm và tắc lai) pha cùng với một loạt các loại rượu mạnh của Nhật Bản hoặc một số loại whisky hiếm.

Telephone Bar như tái hiện lại phong cách "ăn chơi" kiểu Berlin (Đức). Không gian nơi này mang hơi hướm châu Âu khi lối vào đặt 2 bốt điện thoại màu đỏ đặc trưng London (Anh). The World's 50 Best Discovery miêu tả Telephone Bar gợi nhớ đến quán rượu ở London những năm 1940. Thực đơn đồ uống ở tập trung nhiều vào gin và whisky.