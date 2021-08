7 nhóm nhạc sớm tan rã sau khi ra mắt

The Ark: Vào tháng 4/2015, The Ark phát hành single đầu tay Somebody 4 Life cùng MV cho ca khúc chủ đề The Light. Với nội dung đầy ý nghĩa nhằm tưởng niệm thảm kịch chìm phà Sewol, MV này của nhóm đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Tới năm 2016, Music K bất ngờ thông báo The Ark chính thức tan rã. Theo thành viên Euna Kim, The Ark buộc tan rã vì nhóm không đạt thành công như mong đợi. Ngoài ra, sau khi giọng ca chính của nhóm rời đi vì mắc bệnh tại dây thanh quản, The Ark gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thành viên thay thế.