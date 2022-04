7 nguyên tắc khi mua đồ hiệu

Khi đến các cửa hàng sang trọng, bạn nên thử học theo những mẹo này để có trải nghiệm tốt hơn.

Sophie Shohet, sống ở London (Anh), là vlogger về thời trang cao cấp. Mới đây, cô đã chia sẻ với Daily Mail về những nguyên tắc khi bước vào cửa hàng thời trang sang trọng của mình.

Mặc đồ của nhà thiết kế

Các nhân viên kinh doanh của thương hiệu có chỉ tiêu hàng tháng và họ phải lập hồ sơ khách hàng để "tránh lãng phí thời gian với những người có vẻ không muốn chi đậm".

Do đó, Sophie khuyên bạn nên mặc trang phục của thương hiệu sẽ gây chú ý hơn với các nhân viên - những người được áp doanh thu phải kiếm về số tiền nhất định mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng.

Bước vào cửa hàng với những món đồ từ nhà thiết kế sẽ là điểm cộng giúp bạn được quan tâm hơn. Ảnh: Harper's Bazaar.

"Nếu hai người bước vào, nhân viên sẽ đánh giá xem ai là người họ nên dành thời gian. Đôi khi, phán đoán có thể sai lầm khi người mặc legging, áo len mới thực sự dám chi đậm.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng mua đồ của họ, việc ăn mặc lịch sự và sở hữu chiếc túi hàng hiệu sẽ giúp ích rất nhiều", cô nói.

Cô cho biết mình đã đến cửa hàng của một thương hiệu lớn lần đầu tiên cách đây 3 tuần. Người bán hàng nói đã nhìn vào chiếc túi Lady Dior của Sophie khi cô bước vào.

Đặt lịch hẹn

Nếu chưa từng đến cửa hàng đó trước đây và đang hơi lo lắng, bạn có lẽ muốn được nhân viên chăm sóc kỹ càng hơn. Theo Sophie, sẽ tốt hơn nếu bạn biết tên một nhân viên sẽ chăm sóc mình.

"Bạn có thể tự tin đến cửa hàng và hỏi người này hiện rảnh không vì đã đặt lịch hẹn trước", Sophie nói.

Cô từng làm điều tương tự khi đến cửa hàng Dior ở Harrods (Anh). Người tiếp đón cô tên là Enrique. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm này, nhiều người theo dõi của Sophie đã tới cửa hàng và tự tin yêu cầu chính Enrique tư vấn.

Không ngại

Nhiều người có thể ngại hỏi và yêu cầu nhân viên tìm món đồ ưng ý nhất với mình. Sophie cho biết bạn không nên ngại đặt câu hỏi, kiểu: "Tôi thích cái túi đó nhưng còn màu nào khác không?".

Bạn có quyền yêu cầu những thứ mình cần mà không phải ngại gì. Ảnh: Vogue.

Cô nói nhiều khách hàng trong lần đầu đi mua hàng có thể bị áp lực. Đó có thể do tính cách bản thân hoặc người bán hàng đang đứng cạnh bạn.

"Đừng mua những thứ bạn không thực sự thích", cô nói.

Kiểm tra kỹ

Kể cả đồ hiệu, những lỗi nhỏ vẫn có thể xuất hiện trên sản phẩm. Bản thân Sophie đã gặp trường hợp tương tự. Cô quá hào hứng mua đồ mà không nhận thấy sản phẩm bị lỗi.

"Quai cầm có thể bị mòn hoặc trên bề mặt có vết xước. Đừng để tới lúc về nhà mới phát hiện rồi ước lẽ ra nên thấy nó sớm hơn. Sẽ còn tệ hơn nếu sau khi phát hiện lỗi, bạn nhận ra món đồ đã hết sạch hàng trong kho", Sophie nói.

Thử kích thước

Sophie tiết lộ cô có thói quen lấy đồ trong túi xách của mình và nhét thử trong chiếc túi mình muốn mua.

Vlogger này nhận xét đây là điều nhiều người thường bỏ qua. Bạn cần chắc chắn thứ đồ mình sắp mua phù hợp với những gì bạn đang có.

Món đồ bạn sẽ bỏ nhiều tiền để mua đôi khi lại không có tính ứng dụng cao. Ảnh: WWD.

Sophie đã mua một chiếc Lady Dior mini. Khi thử với chiếc điện thoại cũ, cô nhận ra nó quá to so với chiếc túi. Do đó, túi không thể đóng khít lại. Dù vậy, Sophie vẫn mua nó vì thích.

"Hãy chắc chắn món đồ phù hợp với nhu cầu của bạn ngay khi còn ở trong cửa hàng. Có thể bạn sẽ thích nó nhưng rồi chẳng sử dụng được nhiều vì không vừa vặn với các món đồ khác", cô chia sẻ.

Biết rõ ngân sách

Sophie nói sẽ rất hữu ích nếu bạn biết những gì mình muốn và số tiền sẵn sàng chi trước khi vào một cửa hàng.

Dĩ nhiên, nếu bạn có nhiều tiền và đơn giản chỉ cần nhân viên bày ra "những thứ đủ hấp dẫn", điều đó rất dễ dàng. Ngược lại, nếu bạn chỉ muốn tiêu khoảng 500 USD thay vì 10.000 USD , việc xác định rõ mình muốn gì sẽ giúp trải nghiệm tốt hơn.

Tự tin và thấy mình xứng đáng

Sophie kể có thời điểm, cô không đủ tiền mua một chiếc túi Louis Vuitton mình muốn. Lúc đó, cô đang tiết kiệm để mua nó và chỉ định qua cửa hàng để ngắm nó từ bên ngoài.

Tuy nhiên, cô đã bước vào cửa hàng sau khi được nhân viên bán hàng chăm sóc. Vlogger này cho biết bạn không nên lo sợ cảm giác "không xứng đáng" khi đến các cửa hàng sang trọng dù điều đó khá bình thường.

Tự tin "mình xứng đáng" là bước đầu để bắt đầu tiến vào thế giới đồ hiệu xa xỉ. Ảnh: Vogue.

"Đặc biệt là Dior, ở họ có gì đó thực sự khiến khách hàng thoải mái. Tôi chưa bao giờ áp lực việc phải mua gì. Tôi có thể đến, ngó một lúc và đi ra. Chẳng có gì khó xử cả.

Hãy cứ tự tin bước vào như mọi người khác. Kể cả bạn chỉ định nhìn món đồ qua cửa kính như tôi ngày đó, không sao cả. Ai biết một ngày nào, bạn có thể trở thành khách hàng của họ như mọi người", cô nói.