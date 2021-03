7 nguyên nhân khiến bạn nhanh già

2. Ô nhiễm môi trường: Bạn không dễ dàng phát hiện tia UV, khói bụi và vi khuẩn bằng mắt thường. Tuy nhiên, chúng có khả năng xâm nhập vào da của bạn. Cơ thể phản ứng với các tác nhân gây hại trên dẫn đến hình thành gốc tự do. Gốc tự do làm tổn thương tế bào, tàn phá sức khỏe tổng thể và làn da. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, góp phần giữ gìn diện mạo trẻ trung. Ngoài thực phẩm, bạn có thể tìm kiếm mỹ phẩm chứa chất oxy hóa như vitamin A (retinol), vitamin C (ascorbic acid), vitamin E (tocopherol), resveratrol… Ảnh: ___solvely___.