7 người ở Hải Phòng tổ chức cá độ bóng đá tiền tỷ mỗi ngày

Sáng 5/12, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ngô Quyền phát hiện một số người sử dụng các trang web là viva88. net và bong88. com để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và nhận các số bao, đề qua mạng xã hội… Lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đến ngày 2/12, công an bắt giữ Đỗ Xuân Thắng (SN 1985, trú phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990, trú ở xã An Đồng); Nguyễn Duy Khánh (SN 1983, trú thị trấn An Dương); Phạm Ngọc Quý (SN 1989, trú xã An Đồng); Vũ Trọng Nguyên (SN 1988, trú xã An Đồng); Trần Trung Hiếu (SN 1977, trú thị trấn An Dương, huyện An Dương) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Tang vật thu giữ gồm 8 máy điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã đánh bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng một tỷ đồng. Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhóm này, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi để xử lý người liên quan khác.