7 người ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngộ độc do ăn nội tạng cá Chình Bông biển

Khoảng 2 giờ sau khi ăn nội tạng cá, 7 người bắt đầu có triệu chứng tê lưỡi, tê miệng, đau bụng, nôn và tiêu chảy.

Thông tin này được ông Tiêu Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ với Zing tối 28/4.

Trước đó, ngày 18/4, gia đình ông S., trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tặng một con cá Chình Bông nặng khoảng 5 kg. Ông S. mang cá sang nhà ông K. (ngụ cùng huyện) để chế biến và mời bạn bè đến ăn uống vào lúc 19h cùng ngày.

Nhóm bạn của ông S. gồm 7 người ăn món thịt cá nướng và lẩu. Món lẩu gồm đầu cá, lòng, gan và trứng cá. Khoảng 2 giờ sau khi ăn, những người này bắt đầu có triệu chứng tê lưỡi, tê miệng, sau đó đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Nội tạng cá Chình Bông biển có thể chứa độc tố cigutera gây ngộ cho con người.

Khoảng 4h-6h ngày 19/4, gia đình đưa các bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dù không còn mẫu thức ăn để xét nghiệm (do những người này đã ăn hết ), căn cứ trên kết quả điều tra cá thể gây ngộ độc và diễn biến, triệu chứng lâm sàng cũng như kết quả phân tích dịch tễ học, đơn vị này kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do độc tố tự nhiên có trong nội tạng cá Chình Bông biển.

Cá Chình biển thường ăn tảo benthic dinoflagelltes, rong biển ở tầng đáy và các rạn san hô. Giống tảo này có chứa chất cigutera rất độc. Độc tố này cao nhất trong các cơ quan nội tạng và sinh sản.

Khi con người ăn lòng, gan, trứng cá Chình có độc tố này, sau 2-4 giờ sẽ xuất hiện triệu chứng tê lưỡi, tê tay, chân, nôn, tiêu chảy dẫn đến ngộ độc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân thận trọng khi ăn các loại hải sản lạ. Ngoài ra, người dân cũng không nên ăn hải sản đã chế biến lâu hoặc nấu chưa kỹ; tránh các loại hải sản có thể chứa chất độc và cẩn trọng khi cho trẻ em dùng hải sản; không ăn hải sản và uống bia cùng lúc.