7 người mở tiệc ma túy đón giao thừa

Kiểm tra hai phòng trong cùng một nhà nghỉ ở An Giang, cảnh sát phát hiện 7 người có biểu hiện bất thường. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Ngày 2/1, Công an TP Long Xuyên (An Giang) lập hồ sơ đưa 6 người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Một người sử dụng ma túy chưa đủ tuổi được Công an Long Xuyên cho gia đình bảo lãnh.

Khuya 31/12/2020, lực lượng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên kiểm tra một nhà nghỉ ở khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước. Trong 2 phòng nghỉ, cảnh sát phát hiện 7 người (nhỏ nhất sinh 2003, lớn nhất sinh năm 1979) có biểu hiện bất thường.

Những người được cảnh sát phát hiện thuê phòng nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Ảnh: Tiến Tầm.

Những người này khai có hộ khẩu thường trú tại TP Long Xuyên, huyện Thoại Sơn (An Giang) và TP.HCM. Họ thuê phòng nghỉ để mở tiệc ma túy đón giao thừa.

Khám xét người và những vật dụng do các cá nhân mang theo, cảnh sát thu giữ nhiều bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng và chất bột màu đỏ nghi là ma túy.

7 người này sau đó được đưa về Công an phường Mỹ Phước để test nhanh. Tất cả đều có kết quả dương tính với ma túy.