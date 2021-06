7 người mẫu quen mặt nhưng lạ tên trong làng thời trang

Được mọi người trong giới đặt tên "Biểu tượng ngành" và "Gái hư được yêu thích của làng thời trang", Lexi Boling là IT girl của Prada. CR Fashion Book nhận xét cô có gương mặt thời trang đích thực. Nữ người mẫu từng đóng vai chính trong vô số bài xã luận thời trang cho W, LOVE, Dazed... Ảnh: The New York Times.