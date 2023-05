7 người bị bắt tạm giam vì mâu thuẫn tiền công đi tàu biển

Bắt tạm giam Cường 'võ sư' và 7 bảo vệ vụ ẩu đả ở Phú Quốc

Công an TP Phú Quốc vừa bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư") và 7 người khác do liên quan vụ ẩu đả tại cảng biển An Thới.