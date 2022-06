7 người bay lắc trong quán karaoke ở Nghệ An

Ngày 11/6, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý 7 người có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke.

Khoảng 21h ngày 9/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán karaoke Tuấn Nguyễn thuộc địa phận xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc có một số người có biểu hiện vừa hát karaoke vừa sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc cùng công an các xã Nghi Thạch, Nghi Quang, Nghi Xá đồng chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện, đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke này.

7 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại phòng hát số 5 có 7 người gồm 4 nam, 3 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã thu giữ tang vật một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, một gói nylon màu trắng bên trong có chứa 3,5 gram ma túy tổng hợp dạng đá.

Điều đáng nói, nhiều người trong số này khi bị phát hiện, thậm chí đưa về trụ sở công an để làm việc vẫn đang trong tình trạng “phê” ma túy.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ hình sự 2 nghi phạm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời củng cố hồ sơ xử phạt những người còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.