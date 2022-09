7 ngọn núi có đỉnh phẳng

Núi Asgard, Canada: Đây là một đỉnh núi đôi với hai tháp đá hình trụ có đỉnh phẳng, ngăn cách nhau bằng đèo núi. Asgard nằm trong vườn quốc gia Auyuittuq ở đảo Baffin và là ngọn núi nổi tiếng nhất trong dãy núi Baffin. Đỉnh núi được đặt theo tên vương quốc của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Năm 1976, diễn viên đóng thế Rick Sylvester đã thực hiện cú nhảy Base từ núi Asgard cho phân cảnh mở đầu của bộ phim The Spy Who Loved Me, mặc dù bối cảnh hư cấu là khu vực dãy núi Alps của Áo. Ảnh: Ansgar Walk.