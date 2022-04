7 ngày truy lùng nhóm cướp thuộc 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều'

Trước khi thực hiện vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, 3 tên cướp đã tụ lại với nhau qua nhóm kín "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Liên tục trong 7 ngày, đêm truy lần dấu vết, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS - Công an Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an không chỉ bắt giữ toàn bộ nhóm gây án mà còn nhận diện xu hướng mới của tội phạm.

Tưởng khách sộp, hóa… gặp cướp

Tối 8/1, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận trình báo của anh Trần (trú tại căn hộ trên tầng 3 khu HH1A, phường Hoàng Liệt) về việc bị 3 kẻ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt vào nhà giả vờ mua điện thoại di động. Sau đó, chúng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, hành hung và lấy băng dính quấn quanh người để cướp của anh 4 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Hình ảnh 3 tên cướp lúc vào tòa chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Sau khi chúng bỏ đi, anh Trần kêu cứu và được người dân giải thoát và đến cơ quan công an trình báo. Sự việc diễn ra khoảng 17h cùng ngày, thời điểm khu chung cư khá đông người qua lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với công an cơ sở xác minh ban đầu, đồng thời phối hợp với VKS tổ chức khám nghiệm hiện trường, từ đó đánh giá việc anh Trần trình báo bị cướp tài sản là có căn cứ.

Theo tường trình của người bị hại, trước khi 3 vị khách đến tận nhà cướp điện thoại, có một nam giới đã gọi điện, thỏa thuận đến gặp anh Trần để giao dịch mua thiết bị điện tử mà anh rao bán trên mạng xã hội. Thực chất, đây là màn kịch táo tợn mà nhóm cướp đã dựng lên.

Diễn biến sự việc cho thấy, nhóm cướp đã tính toán rất kỹ, từ việc "ẩn thân", đến chuẩn bị công cụ gây án, thời điểm gây án, phương tiện, lối tẩu thoát.

Quá trình rà dựng, ban chuyên án đã xác định đặc điểm từng người trong nhóm cướp. Chúng gồm một tên khoảng 30-35 tuổi, cao từ 1,7-1,75m, dáng người to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng, mặc áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò xanh, giày thể thao trắng, đội lưỡi trai màu đen, nói giọng miền Bắc.

Tên thứ hai khoảng 25-30 tuổi, cao chừng 1,65 m, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt, mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da đen, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo ba lô khoác vai màu đen, nói giọng miền Bắc.

Người cuối cùng khoảng 25-30 tuổi, cao chừng 1,6 m, dáng người cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi trai đen, áo khoác thể thao đen, quần bò đen, đi giày nâu, cầm cặp da xách tay nâu, nói giọng miền Bắc.

Gần 100 chiến sỹ tham gia trận đánh trong 7 ngày, đêm

Trước tính chất manh động của vụ việc, Công an Hoàng Mai đã báo cáo, đề xuất Ban giám đốc Công an Hà Nội cho tăng cường Đội 9 - Phòng CSHS để phối hợp điều tra rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Chân tướng 3 kẻ gây ra vụ án nghiêm trọng.

"Trong 2 ngày đầu kể từ khi xảy ra vụ án là quãng thời gian tổng lực của các biện pháp nghiệp vụ. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết sức trách nhiệm, hiệu quả của Phòng CSHS, Cục CSHS cùng các lực lượng chức năng. Sự phối hợp kiên trì này là mấu chốt để giải mã vụ án", chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai nhớ lại.

Ngày 8/1, bản thông báo nhận dạng toán cướp được gửi đến cơ quan công an cả nước để phối hợp truy tìm. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phát hiện kẻ nghi vấn lẩn trốn tại địa bàn quận 12, TP.HCM. Một tổ công tác đặc biệt đã lên đường vào TP.HCM phối hợp cùng công an cơ sở triển khai kế hoạch giăng lưới.

Chiều 12/1, kẻ đầu tiên trong nhóm cướp đã bị bắt. Đó là Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1987, quê quán Hưng Yên, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nghi can này bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, tổ 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 2 chiếc điện thoại Samsung Note 10 là tang vật vụ cướp. Đêm ấy, Lâm được di lý an toàn về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Ngay sau khi bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm, một tổ công tác khác tiếp tục xác minh, rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ đó phát hiện kẻ nghi vấn thứ hai đang lẩn trốn tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Không chậm trễ, tổ công tác thứ hai lên đường và đến 22h ngày 12/1, tại địa bàn phường Việt Hòa, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Tô Văn Tình (sinh năm 1993, quê Quảng Ninh), thu vật chứng là điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 mà Tình chưa kịp tiêu thụ.

Giống như Lâm, nghi can số 2 này không biết gì về đồng phạm thứ ba đang bỏ trốn. Việc bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm và Tô Văn Tình là kết quả hết sức tích cực. Nhưng ở góc độ khác, đó lại là áp lực lớn với ban chuyên án. Bởi chắc chắn nếu biết đồng bọn đã bị bắt, kẻ thứ ba sẽ tìm cách trốn sâu hơn, xa hơn. Chưa kể, tung tích tên này đang là ẩn số.

Chạy đua với thời gian, tiếp tục rà soát và một lần nữa, nỗ lực, quyết tâm của ban chuyên án đã được đền đáp. Tung tích kẻ nghi vấn được xác định tại địa bàn Cổ Nhuế, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay đêm 14/1, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS đã bắt giữ Lê Duy Dự (sinh năm 1994, quê quán Thanh Hóa, sống lang thang), thu giữ của tên này chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 là vật chứng của vụ án.

Phương thức phạm tội mới

Việc bắt giữ thành công toàn bộ nhóm cướp đã giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ án.

Anh Trần được người dân cởi trói khỏi dây băng dính.

Khoảng ngày đầu tháng 1, không hẹn mà gặp, Tình sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook tên “Hoàng Kim”; Lâm sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook “Lâm Nguyễn”; Dự sử dụng điện thoại tạo tài khoản Facebook “Phượt thủ”. Cả 3 cùng đăng nhập vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” và kết bạn với nhau.

Lúc đầu, 3 tên trao đổi trên nhóm, sau đó tách ra nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp tài sản của một cửa hàng vàng bạc. Tuy nhiên, chúng nhận thấy cửa hàng này có lắp nhiều camera nên đã không thực hiện.

Khoảng đầu tháng 1, Lâm đọc trên Facebook biết anh Trần kinh doanh mua bán điện thoại di động cũ qua mạng Internet. Lâm bàn bạc với Dự, Tình sẽ đến tận nhà cướp tài sản của anh Trần.

Thực hiện tội phạm, Tình mua 2 bình xịt hơi cay với giá 300.000 đồng và súng bật lửa bằng kim loại với giá 120.000 đồng. Chiều 8/1, Tình rời nhà ở Hải Dương, giấu “đồ nghề” trong ba lô rồi đi xe khách ra Hà Nội.

Đến bến xe Mỹ Đình, Tình gọi điện thoại bảo Lâm đón. Hai tên sau đó đi mua 3 con dao, cuộn băng dính, sim điện thoại và 2 chiếc kính. Với số công cụ gây án này, Lâm gọi điện hẹn Dự đến khu vực bến xe Mỹ Đình và cùng thẳng tiến đến nhà anh Trần.

Khoảng 16h cùng ngày, Lâm, Tình, Dự di chuyển bằng 3 “xe ôm” công nghệ về khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Đến nơi, Lâm gọi cho anh Trần hẹn sẽ lên nhà để xem điện thoại. Không chút nghi ngờ, anh Trần mở cửa đón khách và lập tức bị nhóm người khống chế, cướp tài sản.

Tình xịt hơi cay vào mặt anh Trần, rồi cùng Lâm, Dự đánh vào mặt nạn nhân, dùng băng dính quấn chặt quanh người. Rời nhà anh Trần, nhóm cướp chia “chiến lợi phẩm”, phi tang bình xịt hơi cay, dao và bỏ trốn mỗi đứa một nơi. Với toan tính khá kỹ càng về thủ đoạn cùng thân phận gần như được giấu kín, nhóm cướp cao chạy xa bay mà không hề nghĩ rằng chúng sẽ sớm bị các chiến sỹ Công an Hà Nội truy lùng, bắt giữ. Đặc biệt đối với Nguyễn Tùng Lâm, tên này đang nung nấu ý định vượt biên để trốn tránh tội lỗi.

Chuyên án thành công, song đúng như chỉ huy Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai nhìn nhận, đã bộc lộ nguy cơ kết băng nhóm của tội phạm trên mạng xã hội.

"Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", ngay cái tên của nó đã gợi sự bất an. Và thực tế là kịch bản đi cướp đã được 3 tên công khai bàn trên mạng xã hội nhưng đã không bị phát hiện, ngăn chặn. Chưa kể, thêm một nguy cơ đối với những hộ, cá nhân kinh doanh trên mạng Internet. Họ đang và sẽ là mục tiêu của tội phạm, bởi hoàn toàn không có điều kiện để “thẩm định” đối tác…