7 nàng tiên cá cai trị Thất Hải

Caspia đảm nhiệm việc cai quản vùng biển Apneic, vốn nằm ở vùng nước lợ, giáp đất liền và có nhiều ốc đảo nhỏ. Tại đây, cô đã ban bố nhiều điều luật bảo vệ loài san hô phát triển. Theo mô tả trong sách, Caspia là người vị tha, luôn ưu tiên an nguy của thần dân trước cả bản thân mình. Nathalie Sorrell là nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này. Sao nữ người Anh có vai diễn đầu tiên trong Hotel Very Welcome, và The Little Mermaid là dự án tiếp theo của cô sau 16 năm.