7 năm tù cho điều tra viên đòi đưa 500 triệu đồng để cảm ơn

Biết người mình điều tra không bị xử lý hình sự nhưng với động cơ chiếm đoạt tiền, Phạm Anh Tuyên nhiều lần yêu cầu bị hại đưa 500 triệu đồng để cảm ơn.

Ngày 23/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Anh Tuyên, nguyên Điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Anh Tuyên được phân công tham gia điều tra vụ án Hoa Hữu Long cùng đồng phạm bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, bị cáo Tuyên được giao nhiệm vụ lấy lời khai, điều tra để làm rõ hành vi của anh Trần Quốc Việt, người liên quan trong vụ án.

Khi chuẩn bị kết thúc điều tra vụ án, Tuyên và các điều tra viên đã có báo cáo đề xuất Cơ quan ANĐT tổng hợp và có công văn sơ kết điều tra vụ án, trong đó có quan điểm không xử lý hình sự với anh Trần Quốc Việt do “tính chất, mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự”. Sau đó, VKSND TP Hà Nội đã có văn bản thống nhất quan điểm này.

Theo cơ quan truy tố, nhưng với động cơ chiếm đoạt tiền của anh Việt, từ ngày 15/7/2019, Tuyên nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu anh Việt đến trụ sở Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội để làm việc. Ngày 16/7/2019, anh Việt có mặt và được bị cáo yêu cầu đưa 500 triệu đồng với lý do để “cảm ơn lãnh đạo các cơ quan tố tụng TP Hà Nội”. Vài ngày sau, điều tra viên này nhiều lần yêu cầu anh Việt đưa tiền.

Nhận thấy hành vi ép buộc đưa tiền của điều tra viên là trái pháp luật nên ngày 25/7/2019, anh Việt gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (PC02) tố giác hành vi phạm tội của Tuyên.

Hôm sau, tại phòng hỏi cung trụ sở Cơ quan ANĐT, anh Việt đưa Tuyên 200 triệu đồng. Thấy chưa đủ, bị cáo lấy giấy bút, cho anh Việt ghi ngày hẹn đưa đủ số tiền. Bị hại viết vào giấy nội dung “giờ anh gửi 200, mai anh lấy vàng bán gửi em” rồi đi về.

Tuyên để số tiền trên trong cặp đựng laptop của mình, đeo trên người, khi đến cửa phòng thì bị lực lượng PC02 kiểm tra phát hiện, lập biên bản và thu giữ số tiền. Đại diện VKS kết luận hành vi của Tuyên phạm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đề nghị HĐXX tuyên phạt 7-8 năm tù.

Ở phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho Tuyên nêu quan điểm, lời khai của anh Việt không thống nhất, có biểu hiện gài bẫy bị cáo, nên chưa đủ căn cứ kết luận Tuyên phạm tội. Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, giám định dấu vân tay của bị cáo trên bọc tiền, dấu vân tay của anh Việt trên 3 cây bút.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuyên không thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cho rằng bản thân “không ép buộc, không nhận tiền” của anh Việt. Theo bị cáo, anh Việt đã lợi dụng lúc mình không có mặt ở phòng hỏi cung để “bỏ tiền vào trong cặp” với mục đích vu cáo.

Đối đáp lại, kiểm sát viên cho rằng anh Việt là người bị điều tra, có khả năng bị khởi tố nên phụ thuộc vào Tuyên. Bị cáo nói anh Việt tự bỏ tiền vào cặp mình để vu cáo là “phi lý, phi thực tế”, bởi chính bị cáo đã tiết lộ bí mật điều tra cho anh Việt.

“Hành vi nêu trên của bị cáo Phạm Anh Tuyên đã phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản như VKS truy tố là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không oan. Bị cáo là người đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành từ các trường, các lĩnh vực công tác khác nhau trong lực lượng Công an Nhân dân, được giao trọng trách, nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chính trị, trật tự trị an, an toàn xã hội. Bị cáo đã lạm dụng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, vi phạm điều lệnh, luật Công an Nhân dân, luật Phòng, chống tham nhũng và hơn hết vi phạm các quy định của pháp luật hình sự”, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nói.

“Hành vi trên của bị cáo đã vi phạm các nguyên tắc, quy định, quy chế làm việc, công tác, vi phạm các quy định của pháp luật gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, xâm phạm trật tự trị an, an toàn, quản lý hành chính của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tố tụng, nhất là cơ quan điều tra, gây bức xúc, bất bình trong xã hội và đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh. HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù”, thẩm phán tuyên án.

Quá trình điều tra, anh Việt đã nhận lại số tiền 200 triệu đồng và không có yêu cầu gì khác, nên HĐXX không xem xét.