7 năm trước, một CĐV đoán chính xác ngày, tháng Messi giành World Cup

Tài khoản mạng xã hội Jose Miguel Polanco trở thành tâm điểm của chú ý sau trận chung kết World Cup 2022.

Cách đây 7 năm, người dùng này đã đăng dòng trạng thái với nội dung như sau: "Vào ngày 18/12/2022, Lionel Messi ở tuổi 34 sẽ giành chức vô địch World Cup và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hãy quay lại đây để kiểm chứng sau 7 năm".

Miguel Polanco không chỉ dự đoán đúng Argentina đăng quang World Cup 2022 mà còn chỉ ra đúng ngày Messi cùng đồng đội đăng quang.

Thông tin Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 đã có từ năm 2010, nhưng nhiều CĐV vẫn không khỏi thán phục khi tài khoản này có thể đoán chính xác ngày, tháng tuyển Argentina lên đỉnh thế giới.

Sau khi Argentina đăng quang, bài đăng của Polanco đã thu hút hơn 276.000 lượt thích, hơn 106.000 lượt chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Twitter.

Sau khi cùng đồng đội đánh bại Pháp 4-2 ở loạt luân lưu cân não, Messi có lần đầu nâng cao danh hiệu World Cup trong sự nghiệp. Tuyển Argentina thâu tóm 3 trên 4 danh hiệu cá nhân tại giải đấu trên đất Qatar gồm thủ môn hay nhất (Emiliano Martinez), cầu thủ trẻ hay nhất (Enzo Fernandez) và Cầu thủ xuất sắc (Messi).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019