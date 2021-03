7 mỹ nhân giới giải trí lấy chồng tỷ phú

Nữ người mẫu - diễn viên Jerry Hall hiện là vợ của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Họ kết hôn hồi tháng 3/2016 tại London, bà kém chồng đến 25 tuổi. Ở tuổi 90, Rupert Murdoch hiện là tỷ phú nức tiếng. Ông sở hữu và đứng đầu nhiều hãng truyền thông lớn như The Times (Anh), The Wall Street Journal (Mỹ) và The Daily Telegraph (Australia). Khối tài sản của ông đang ở mức 21 tỷ USD .