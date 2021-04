7 món trang sức gây ấn tượng trên thảm đỏ Oscar

Lady Gaga chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông khi đeo chiếc vòng cổ Tiffany and Co. trị giá 30 triệu USD đến dự lễ trao giải Oscar 2019. Viên kim cương trên vòng cổ của nữ nghệ sĩ nặng tới 128 carat và từng được đeo bởi diễn viên nổi tiếng Audrey Hepburn và nhà hoạt động xã hội Mary Whitehouse. Lady Gaga cũng chia sẻ hãng trang sức đã gửi tới rất nhiều nhân viên an ninh để bảo vệ món trang sức.