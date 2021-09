7 món nướng miền Tây thấy là thèm

5. Khu vực hồ Ô Thum (Tri Tôn, An Giang) nổi tiếng với đặc sản nào? Gà đốt lá chúc

Gà đốt lá me

Gà đốt lá sầu đâu Gà được chọn phải là những con thả vườn. Sau khi sơ chế, người chế biến tẩm ướp thịt với sả, ớt, tỏi, đường, muối, lá chúc. Lá chúc có vị the như lá chanh nhưng thơm nồng hơn, không bị đắng. Con gà được dọn ra có màu vàng đẹp mắt, ăn kèm rau sống, dưa leo, nước chấm. Ảnh: Candykun107.