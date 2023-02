7 'món Nhật' không ai ăn ở Nhật Bản

Dưới đây là một số món Nhật được Mỹ hóa. Các đầu bếp, chuyên gia và người dân địa phương tại Nhật Bản cho biết gần như không ai ăn kiểu như vậy ở xứ hoa anh đào.

Món sushi của người Mỹ thường được phục vụ với rất nhiều nguyên liệu phụ như sốt mayonnaise cay và Unagi no Tare để làm tăng vị.

Còn ở Nhật Bản, kiểu nướng Hibachi được sử dụng để làm okonomiyaki và monjayaki, là những món bánh mặn làm từ bột mì. Hai món ăn đều có các nguyên liệu ăn kèm khác như bắp cải, rau mầm để thực khách thêm no.

Mặc dù tempura là món ăn thường gắn liền với ẩm thực Nhật Bản, cách chế biến và trình bày món này ở Mỹ khác biệt đáng kể so với ở Nhật.

California Roll không xuất xứ từ Nhật Bản. Món ăn này xuất hiện vào những năm 1960 tại Tokyo Kaikan, một nhà hàng ở khu vực Little Tokyo của Los Angeles (Mỹ).

Khánh Vân

Theo Eat This, Not That