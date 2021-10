7 món bánh canh nức tiếng miền Tây

6. Bánh canh bò viên đặc trưng ở địa phương nào? An Giang

Kiên Giang

Long An Bánh canh bò viên được lòng nhiều du khách khi đến vùng Bảy Núi, An Giang. Nguyên liệu khá đơn giản gồm sợi bánh canh, bò viên, thịt chân giò, thêm chút hành lá, hành phi mỡ thơm lừng rồi chế nước lèo ngập các thành phần. Người dân thường chọn loại gạo Nàng Nhen (hay Neáng Nhen) thơm và dẻo đặc trưng vùng Bảy Núi để làm bột bánh, tạo nên vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Chanlovefoods.