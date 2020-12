7 mẹo giúp bạn có lông mi cong quyến rũ

Sử dụng dầu dừa: Dưỡng mi bằng dầu thực vật là phương pháp làm đẹp DIY dễ thực hiện. Dầu dừa có đặc tính dưỡng ẩm cao, giảm sự thất thoát protein của tóc và lông mi. Theo Healthline, dầu dừa còn góp phần bảo vệ lông mi khỏi bị hư hại do rửa mặt hoặc tẩy trang mắt. Ảnh: The New York Times.