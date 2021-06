7 màn trình diễn nổi tiếng từ show truyền hình

Stress Come On!: Vào năm 2014, thông qua chương trình Hitmaker, Jackson (GOT7), Sung Jae (BTOB), N và Hyuk (VIXX) đã kết hợp tạo nên nhóm nhạc dự án Big Byung. Stress Come On! là ca khúc đầu tiên được phát hành của nhóm. Với nhịp điệu bắt tai, thu hút cùng lời ca hài hước kể về áp lực trong cuộc sống thường ngày, Stress Come On! nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong cộng đồng người hâm mộ Kpop sau khi ra mắt.