7 lý do khiến bạn vẫn có mùi khó chịu sau khi tắm

Hút thuốc lá, ăn đồ ăn có mùi, không sử dụng khăn mới... là những nguyên nhân gây ra mùi cơ thể sau khi bạn đã tắm rửa kỹ càng.

Việc đổ mồ hôi có thể khiến cơ thể có mùi khó chịu. Ảnh: iStock.

Thông thường, nếu bạn không tắm trong nhiều ngày, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều mùi khó chịu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, dẫu tắm lâu và thường xuyên, cơ thể vẫn xuất hiện mùi.

Dưới đây là 7 lý do khiến bạn có thể phải đối mặt với mùi cơ thể, ngay cả khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Không sử dụng dụng cụ tắm

Max Shein, người sáng lập Social Citizen - công ty sản xuất quần áo thấm mồ hôi, khuyên cách thích hợp để tắm rửa là dùng dụng cụ tắm, chẳng hạn miếng bọt biển hoặc khăn.

“Xà bông kháng khuẩn cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn trên da giúp cơ thể không còn mùi sau khi tắm", ông nói với Best Life.

Không sử dụng khăn tắm mới

Ông Shein chỉ ra việc sử dụng khăn sạch sau khi tắm là điều bắt buộc, bởi khăn cũ cũng có thể giữ lại mùi cơ thể sau nhiều lần sử dụng.

Sử dụng khăn tắm cũ có thể gây mùi cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Ăn đồ ăn có mùi

Tỏi và hành tây và một số loại thực phẩm khác có thể dẫn đến mùi cơ thể. Harvard Health viết rằng bông cải xanh, bắp cải, súp lơ trắng đều thuộc họ cải, nó tạo ra khí và có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể của bạn.

Các chuyên gia cũng lưu ý một tình trạng hiếm gặp gọi là trimethylaminuria - hội chứng mùi cá và hơi thở có mùi tanh, điều này có thể khiến một số người có mùi cá sau khi ăn hải sản.

Michael Kummer, người viết blog về sức khỏe và thể hình, đồng thời là cựu vận động viên chuyên nghiệp, chỉ ra rằng những thực phẩm chế biến sẵn như rượu và một số loại ngũ cốc cũng có thể gây ra mùi cơ thể.

Không làm sạch lỗ chân lông

Justin Neubrander, trợ lý bác sĩ tại Trung tâm lối sống Fredheim (Na Uy), cho biết lỗ chân lông có thể là nguyên nhân chính tạo ra mùi cơ thể và không phải lúc nào cũng được làm sạch đầy đủ.

"Mặc dù được tẩy tế bào chết bề ngoài bằng xà phòng nhằm loại bỏ các hợp chất và sinh vật trên bề mặt da, các lỗ chân lông không dễ dàng được rửa sạch và làm sạch", ông giải thích.

Ông Neubrander khuyên bạn nên sử dụng nước ấm để mở lỗ chân lông cũng như khăn lau để tạo thêm ma sát, điều này giúp loại bỏ các mảnh vụn trên bề mặt và tế bào da chết.

Ngoài ra, bạn hãy chú ý nhiều hơn đến những vùng có mùi như nách và vùng mu.

Đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường

Việc đổ mồ hôi có thể khiến cơ thể bạn có mùi khó chịu. Tuy nhiên, không chỉ mồ hôi mới gây ra mùi cơ thể.

Ông Shein giải thích khi đổ mồ hôi, vi khuẩn tự nhiên trên da sẽ phân hủy mồ hôi thành thioalcohol. Vì vậy, mùi cơ thể mà chúng ta nhận thấy là do vi khuẩn tương tác với mồ hôi.

"Những vùng ấm, ẩm ướt và tối của cơ thể có nhiều khả năng bắt mùi nhất vì chúng là nơi lý tưởng cho vi khuẩn, bao gồm cả nách", ông Shein giải thích.

Mùi cơ thể mà chúng ta nhận thấy là do vi khuẩn tương tác với mồ hôi. Ảnh: Healthline.

Gặp phải một tình trạng bệnh lý

Một số tình trạng về bệnh lý cũng có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

Ông Neubrander cho rằng bệnh tiểu đường có khả năng gây ra những thay đổi về hơi thở và mồ hôi cũng như bất kỳ loại nhiễm trùng nào. Các bệnh nhiễm trùng gây mùi có thể xuất hiện ở rốn - nơi chứa nhiều vi khuẩn của bạn.

Ngoài ra, ông Kummer cũng lưu ý các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh gút, mãn kinh, tuyến giáp hoạt động quá mức, bệnh gan, bệnh thận cùng một số bệnh khác.

Hút thuốc lá

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), thói quen này làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh bao gồm ung thư, bệnh tim, đột quỵ, bệnh phổi, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính.

Bên cạnh đó, hút thuốc cũng khiến cơ thể có mùi khó chịu cho dù bạn cố gắng tẩy sạch mùi hương đến đâu.

"Khói thuốc lá để lại dư lượng chất gây ung thư trên mọi thứ nó chạm vào, kể cả tóc, da và miệng. Việc sử dụng nicotin khiến mọi người đổ mồ hôi nhiều và có mùi nặng hơn", Quit and Stay Quit Monday (QSQM), một công cụ cai thuốc lá do tổ chức The Monday Campaigns thiết kế, cảnh báo.