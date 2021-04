7 lưu ý khi đạp xe vòng quanh Đài Loan

Thiết kế lộ trình điểm đến an toàn: Sự đa dạng trong các cung đường dành cho xe đạp là yếu tố giúp lan tỏa rộng khắp văn hóa đạp xe ở Đài Loan. Những cung đường len lỏi giữa rừng già, xen kẽ trong những cánh đồng dài bất tận hay bám quanh co bên bờ hồ thơ mộng sẽ giúp bạn cảm nhận rõ nét văn hóa, con người xứ Đài. Phố cổ Tam Hiệp, con đường phong cảnh Qiedong, vịnh Baisha, mũi Hảo Vọng, cầu treo Ximaopu hay hồ Nhật Nguyệt… là một vài điểm đến không thể bỏ qua khi bạn đạp xe khám phá Đài Loan. Tuy nhiên, trước khi lên danh sách các điểm đến, bạn nên kiểm tra kỹ về độ an toàn của lộ trình để biết điều kiện ngoại cảnh xung quanh chuyến đi, từ đó tránh các yếu tố không an toàn. Ảnh: TTB