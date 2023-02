7 lưu ý giúp bạn tự tin khám phá Đài Loan

Chọn thời điểm phù hợp: Đài Loan có khí hậu cận nhiệt đới với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Do đó, du khách cần cân nhắc kỹ mục đích du lịch để chọn đến vào mùa phù hợp. Mùa xuân trong khoảng tháng 3-4 nhiệt độ dao động 17-25 độ C, là mùa của lễ hội và hoa anh đào nở rộ. Mùa hè tháng 5-8 thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ 25-35 độ C nhưng nắng vàng rực rỡ, đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội thuyền rồng sôi động. Mùa thu tháng 9-11 là thời điểm lý tưởng nhất khi ít mưa, chưa quá lạnh, đường phố điểm những tán phong đỏ rực. Trong khi đó, mùa đông tại Đài Loan không khí khô, nhiều sương mù, nhiệt độ thấp, thích hợp cho ai muốn ngắm tuyết rơi hay tắm suối nước nóng.