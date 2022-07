7 lưu ý để làm việc năng suất vào đầu giờ sáng

Ăn sáng trước giờ làm việc: Theo Reader's Digest, bạn đừng đợi đến khi tới văn phòng mới ăn sáng. Laura Stack, tác giả cuốn Doing the Right Things Right: How the Effective Executive Spends Time, cho biết ngồi trước máy tính với đồ ăn, cà phê khiến bạn muốn lướt mạng xã hội hơn thay vì bắt đầu chú tâm vào công việc. "Bạn không thể thực sự làm việc khi vẫn cầm trong tay chiếc thìa và liên tục với tay lấy một thứ gì đó", Laura nói. Ảnh: Blogspot.