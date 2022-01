7 lưu ý cho cha mẹ khi cùng trẻ nhỏ du xuân

Hướng dẫn con nếu chẳng may bị lạc: Đưa bé đi sắm Tết cũng đồng nghĩa cha mẹ có thêm mối bận tâm khác ngoài chuyện tiêu dùng thông thái. Sự nhộn nhịp của chợ Tết cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với trẻ nhỏ. Bởi vậy, cha mẹ hãy dặn trẻ luôn ở gần bên, không tự ý đi cách bố mẹ vì bất cứ lý do gì. Đồng thời, nên giao hẹn trước về điểm gặp mặt nếu chẳng may trẻ bị lạc, hoặc dặn con không sợ hãi và tìm gặp nhân viên cửa hàng (mặc đồng phục và đeo bảng tên) để nhờ giúp đỡ.