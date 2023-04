7 lợi ích khi ăn cá hồi

Cá hồi có lợi cho tim và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp cơ thể hoạt động tốt hơn.

Cá hồi rất ít chất béo bão hòa và là nguồn protein tốt. Ảnh: Pexels.

Theo Health, kết hợp nhiều hải sản vào chế độ ăn uống là cách ngon miệng và bổ dưỡng để cải thiện sức khỏe. Thực tế, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị nên ăn cá 2 lần/tuần. Đặc biệt, cá hồi là món ăn tốt nếu bạn đang có ý thức chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Bổ sung protein

Theo Eat This Not That, protein cần thiết cho quá trình giảm cân, xây dựng cơ bắp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. Để đảm bảo nhận đủ protein hàng ngày, một nghiên cứu từ Biên niên sử về Dinh dưỡng và Trao đổi chất gợi ý bạn nên nạp khoảng 20-30 gram protein trong mỗi bữa ăn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 gram cá hồi cung cấp gần 20 gram protein. Protein rất cần thiết để giúp cơ thể bạn phát triển. Trong số các vai trò khác, protein hỗ trợ sản xuất và sửa chữa tế bào, tăng cường sức khỏe cơ bắp và giúp chống nhiễm trùng. Bên cạnh đó, không nạp đủ protein có thể dẫn đến mất cơ.

Selenium trong cá hồi hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp

Cá hồi chứa rất nhiều khoáng chất vi lượng gọi là selen, mang lại khoảng 70% giá trị khuyến nghị hàng ngày cho bạn trong mỗi khẩu phần. Trong số các lợi ích khác liên quan đến tim và sức khỏe nhận thức, selen cần thiết cho tuyến giáp khỏe mạnh.

Theo Viện Y tế Quốc gia, tuyến giáp là cơ quan trong cơ thể bạn chứa lượng selen tập trung cao nhất. Báo cáo được công bố trên Molecules nói selen cần thiết cho chức năng của tuyến giáp. Không chỉ vậy, bài đánh giá đăng trên tạp chí Nature Reviews nói những người thiếu khoáng chất này có thể tăng nguy cơ mắc bệnh cường giáp - tình trạng do dư thừa hormone tuyến giáp.

Các chuyên gia khuyên người trưởng thành nên ăn ít nhất 2 phần (225 gram) hải sản mỗi tuần, đặc biệt là các loại cá có nhiều omega-3 như cá hồi. Ảnh: Healthline.

Vitamin B12

Vitamin B12 là chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc duy trì hệ thống thần kinh và tế bào máu khỏe mạnh trong cơ thể.

Khi thiếu vitamin B12, chúng ta có thể bị suy nhược, giảm cân, các vấn đề về thần kinh và thậm chí là trầm cảm. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, con người cần vitamin B12 để giúp ngăn ngừa thiếu máu nguyên hồng cầu to, một vấn đề về máu dẫn đến thờ ơ và kiệt sức.

Cá hồi rất giàu vitamin B12. Lượng vitamin B12 được khuyến nghị hàng ngày là 2,4 microgram và có khoảng 2,38 microgram vitamin B12 trong một miếng phi lê cá 85 gram.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Axit béo omega-3 có lợi cho việc duy trì trái tim khỏe mạnh. Bạn có thể tìm thấy omega-3 (ALA) từ thực vật trong các loại thực phẩm như hạt lanh, hạt chia và một số loại hạt khác.

Theo Eat This Not That, cá là nguồn cung cấp tốt nhất các dạng axit béo omega-3 có hoạt tính sinh học cao nhất là EPA và DHA. Cá hồi là một trong những nguồn phong phú nhất với khoảng 2.260 miligram omega-3 trong 100 gram cá.

Theo Circulation, axit béo omega-3 giúp ích cho tim bằng cách giảm mức Triglyceride (chất béo trung tính) và tăng mức cholesterol "tốt" của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm viêm

Chứng viêm mạn tính trong cơ thể có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường và đau mạn tính. Axit béo omega-3 có trong cá hồi và các loại cá béo khác có liên quan đến việc giảm viêm.

Theo báo cáo từ Biochemical Society Transactions, EPA và DHA (hai loại axit béo omega-3) có tác dụng chống viêm trong màng tế bào. Omega-3 ở dạng bổ sung còn mang lại kết quả chống viêm tích cực ở một số bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp.

FDA và EPA đều khuyến nghị trẻ em nên ăn 1-2 khẩu phần (55-115 gram) hải sản mỗi tuần, bắt đầu từ 2 tuổi. Ảnh: Whole Foods Market.

Cải thiện sức khỏe não bộ

Các loại cá béo như cá hồi có thể cải thiện sức khỏe não bộ, thậm chí làm chậm quá trình suy giảm nhận thức khi con người già đi.

Nghiên cứu về người lớn Trung Quốc từ tạp chí Nutrition cho thấy các chất dinh dưỡng mạnh mẽ trong cá (bao gồm cả cá hồi) như vitamin D, vitamin B, magie và selen, có tác động tích cực đến chức năng nhận thức.

Trong số những người tham gia trên 65 tuổi, những người ăn cá nhiều hơn một lần/tuần đã cải thiện trí não tốt hơn so với những người ăn ít hoặc không ăn cá.

Cá hồi chứa chất chống oxy hóa mạnh

Cá hồi có màu đỏ tự nhiên từ một hợp chất hóa học gọi là astaxanthin. Đây là sắc tố tự nhiên cũng là chất chống oxy hóa với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo một đánh giá được công bố trên Marine Drugs, astaxanthin có liên quan đến đặc tính chống viêm, cũng như tác động tích cực đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tiểu đường. Đặc biệt, cá hồi đánh bắt tự nhiên có lượng astaxanthin cao.

Một nghiên cứu năm 2005 từ tạp chí Nam khoa châu Á thậm chí còn tìm thấy kết quả tích cực về khả năng sinh sản và tốc độ tinh trùng của nam giới sau khi dùng thử astaxanthin.