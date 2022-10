7 lợi ích của việc từ bỏ chocolate trong một tháng

Việc tiêu thụ nhiều chocolate có thể gây ra mụn trứng cá, béo phì, huyết áp cao và bệnh tiểu đường.

Chocolate có thể ngọt ngào, nhưng lợi ích của việc bỏ nó trong một tháng thậm chí còn tuyệt vời hơn. Ảnh: Food Navigator.

Theo nghiên cứu, người Mỹ trung bình ăn khoảng 4,3 kg chocolate mỗi năm, đứng ở vị trí thứ 9 trong 10 quốc gia tiêu dùng chocolate hàng đầu thế giới. Theo Eat This Not That, trung bình, mỗi người Thụy Sĩ thưởng thức gần 9 kg chocolate/năm.

Một số loại chocolate có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Ví dụ, chocolate đen có lợi cho sức khỏe khi thưởng thức vừa phải. Các loại khác, chẳng hạn chocolate trắng, sữa chứa nhiều chất béo và đường, bạn không nên ăn nhiều.

Ngay cả chocolate đen tốt cho sức khỏe, bạn cũng không nên tiêu thụ quá mức. Theo Eat This Not That, việc ngừng ăn chocolate có thể mang lại hiệu quả cho cả tinh thần và thể chất.

Ít thay đổi tâm trạng hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Jay Cowin giải thích: "Khi bạn loại bỏ đường khỏi chế độ ăn uống, bạn đang loại bỏ một trong những nguyên nhân chính gây ra tâm trạng thất thường và cáu kỉnh".

Cowin giải thích đường là một chất độc có thể làm cạn kiệt năng lượng, đồng thời tàn phá lượng đường trong máu. Ông nói thêm: "Ăn nhiều chocolate có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, cảm giác thèm ăn và các hành vi không lành mạnh khác".

Ăn chocolate thường xuyên có thể khiến tâm trạng bạn dễ thay đổi. Ảnh: BetterHelp.

Có thể giảm cân

Hãy loại bỏ chocolate khỏi chế độ ăn uống của bạn, ngay cả khi chỉ trong một tháng. Điều này giúp cắt giảm lượng calo và đường, sau đó dẫn đến giảm cân.

Cowin cho biết: "Đường bổ sung thường ẩn trong thực phẩm và đồ uống nên rất khó để theo dõi lượng đường bạn đang ăn mỗi ngày".

Bớt ợ chua

Theo nghiên cứu, gần 1/3 người Mỹ có thể bị trào ngược axit hàng tuần. Khi chúng ta nghĩ đến chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit, hình ảnh của nước sốt cà chua, rượu và đồ chiên rán có thể xuất hiện trong đầu. Nhưng bạn có biết chocolate cũng là thủ phạm?

Chuyên gia dinh dưỡng Danielle McAvoy chia sẻ: "Chocolate là thực phẩm có tính axit, có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng ợ nóng hay trào ngược axit".

Do đó, để cải thiện sức khỏe cải thiện, bạn nên lập thói quen từ bỏ ăn chocolate càng sớm càng tốt.

Thủ phạm của những cơn ợ chua cũng có thể bắt nguồn từ việc ăn chocolate. Ảnh: The List.

Ngủ ngon hơn

Nếu bạn thưởng thức chocolate vào cuối ngày, bạn có thể thấy khi ngủ vào ban đêm. Điều này là do chocolate chứa caffeine, giúp bạn duy trì trạng thái tỉnh táo.

McAvoy chỉ ra bổ sung caffeine ở mức độ vừa phải không sao. Nhưng nếu bạn là người hay uống cà phê vào buổi sáng, ăn chocolate vào buổi chiều hoặc tối có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

McAvoy cho biết thêm: "Caffeine cũng góp phần gây lo lắng. Vì vậy, giảm lượng tiêu thụ có thể giúp bạn cảm thấy thư thái hơn".

Từ bỏ ăn chocolate sẽ hạn chế việc nạp thêm caffeine vào cơ thể, giúp bạn không bị mất ngủ. Ảnh: SciTechDaily.

Nhận thức về cảm xúc tăng lên

Bằng cách tránh ăn chocolate trong một tháng, bạn có thể phát triển nhận thức về cảm xúc, giúp cải thiện tinh thần ăn uống.

Bác sĩ sức khỏe chuyển hóa và béo phì Sylvia Gonsahn-Bollie, huấn luyện viên lối sống cá nhân hóa, CEO của EmbraceYOU Weight & Wellness, cho biết: "Khi tôi từ bỏ chocolate trong một tháng, tôi cảm nhận được cảm xúc của mình đang tốt lên. Nhận thức về cảm xúc này đã giúp cải thiện việc ăn uống của tôi".

Tiến sĩ Gonsahn-Bollie cũng nói cô cảm thấy "sự kết nối và rõ ràng hơn" khi cô không sử dụng thức ăn để "xoa dịu" cảm xúc của mình.

Cảm xúc sẽ tốt lên khi bạn ngừng ăn chocolate. Ảnh: Teen Vogue.

Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Theo một nghiên cứu năm 2018, người ta phát hiện chế độ ăn uống nhiều đường có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn.

Bằng cách giảm lượng chocolate, bạn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này, đồng thời giảm nguy cơ mắc cả bệnh tiểu đường và béo phì.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Trong một nghiên cứu năm 2014 của JAMA Internal Medicine, người ta nhận thấy mối tương quan trực tiếp giữa lượng đường bổ sung cao hơn và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng lên.

Bằng cách chuyển thói quen ăn chocolate sang các loại thay thế lành mạnh hơn, chẳng hạn trái cây và các loại hạt, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch có thể giảm bớt.