7 loại trái cây gợi nhớ miền Tây

3. Cây thanh trà có nguồn gốc từ tỉnh nào? An Giang

Kiên Giang

Bắc Giang Cây thanh trà xuất hiện đầu tiên ở vùng Bảy Núi (An Giang). Sau đó, người ta nhân giống, trồng rộng rãi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiều nhất là ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Với trái non, người địa phương có thể biến tấu cùng nồi canh chua, cá kho. Khi thanh trà chín, trái ngả sang màu vàng, hương thơm thoang thoảng kích thích vị giác. Bạn có thể bóc vỏ chấm muối ớt để cảm nhận vị chua ngọt, dầm thanh trà cùng đường, đá và sữa để giải nhiệt hay làm mứt, ngâm đường đều ngon. Ảnh: Mitra258.