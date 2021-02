7 loại trái cây giúp bạn giảm cân

Kiwi cung cấp vitamin C, vitamin E có lợi cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu, 41 người bị tiền tiểu đường ăn 2 quả kiwi vàng mỗi ngày trong 12 tuần, họ có mức vitamin C cao hơn, huyết áp giảm và vòng eo giảm 3,1 cm, theo Wolipop. Ngoài ra, kiwi rất giàu chất xơ. Chế độ ăn nhiều chất xơ đã được chứng minh là có thể giảm cân, tăng cảm giác no, cải thiện sức khỏe đường ruột. Ngoài ăn trực tiếp, loại quả này còn có thể dùng làm salad. Ảnh: ansonmiao.