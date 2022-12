7 loại trái cây của mùa đông tốt cho sức khỏe

Cam, kiwi là những loại quả quả nổi tiếng với khả năng cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể.

Ăn trái cây đúng mùa chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và ngọt hơn trái vụ. Ảnh: Shutterstock.

Mùa hè có thể tràn ngập quả mọng tươi và salad trái cây, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều loại trái cây tươi ngon được trồng vào mùa đông.

Ăn nhẹ bằng trái cây giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, tăng lượng chất xơ và nạp vào cơ thể bạn các chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật để duy trì sức khỏe trong mùa đông.

Dưới đây là 7 loại trái cây mùa đông tốt cho sức khỏe nên thưởng thức trước khi hết mùa.

Quả hồng

Theo Eat This Not That, một quả hồng (không có vỏ) chỉ có 31 calo và 18% giá trị vitamin C hàng ngày, khiến nó trở thành siêu thực phẩm hàng đầu trong mùa đông.

Nếu cắn vào quả hồng chưa chín, bạn sẽ thấy có vị đắng và khó chịu, nhưng khi chín, chúng có vị ngọt và gần giống thạch.

Quả hồng chỉ có 31 calo và 18% giá trị vitamin C. Ảnh: Gardenstory.

Quả lê

Lê Anjou và Bartlett là những loại phổ biến được tìm thấy trong siêu thị quanh năm, nhưng một số loại lê chỉ có trong mùa từ tháng 10 đến tháng 2.

Lê rất tốt cho tim và sức khỏe đường ruột. Một quả lê cỡ trung bình chứa 5,5 gram chất xơ. Hướng dẫn chế độ ăn uống năm 2020-2025 cho người Mỹ khuyến nghị 14 gram chất xơ cho mỗi 1.000 calo ăn vào. Lê đóng gói 20% lượng chất xơ được khuyến nghị trong chế độ ăn 2.000 calo.

Lê có nhiều chất xơ, rất tốt cho tim và sức khỏe đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Bưởi

Mùa cao điểm của loại trái cây mọng nước này là cuối mùa thu đến đầu mùa xuân. Có nhiều cách để thưởng thức loại trái cây này như ăn trực tiếp, chấm đường hoặc muối, nướng và ép bưởi để thưởng thức trong nhiều món ăn khác nhau.

Một quả bưởi cỡ trung bình có 98% giá trị vitamin C và 79% giá trị vitamin A. Mặc dù loại trái cây mùa đông này rất bổ dưỡng, hãy cẩn thận với tác dụng phụ của bưởi và nước ép bưởi nếu bạn dùng thuốc làm loãng máu.

Bưởi cung cấp nhiều giá trị vitamin A và vitamin C cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Nam việt quất

Quả nam việt quất có thể thu hoạch và ăn từ tháng 10 đến tháng 12, khiến nó trở thành loại trái cây hoàn hảo cho dịp lễ giáng sinh và đón năm mới.

Loại quả mọng này nổi tiếng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Một số nghiên cứu lâm sàng đã phát hiện ra uống nước ép nam việt quất hoặc bổ sung nam việt quất giúp giảm tần suất UTI ở phụ nữ trưởng thành thường xuyên bị UTI. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng đã tìm thấy rất ít mối tương quan giữa hai điều này.

Quả nam việt quất giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Ảnh: Serious Eats.

Cam

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy cam ở siêu thị suốt cả năm, nhưng không có gì sánh được với hương vị ngọt ngào tươi mát của cam trong những tháng mùa đông khi mùa vụ đang vào cao điểm. Cam và quýt đều là những loại quả ngọt nhất và thường được bán vào mùa đông.

Cam nổi tiếng vì cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể. Bên cạnh đó, chất flavonoid hesperidin có trong cam có tác dụng hạ huyết áp và chống viêm.

Một nghiên cứu vào tháng 7/2020 trên tạp chí Dinh dưỡng châu Âu cho thấy uống 2 cốc nước cam/ngày trong 12 tuần sẽ làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp ở những người bị huyết áp cao giai đoạn 1.

Cam cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C, có tác dụng chống hạ đường huyết và giảm viêm. Ảnh: Shutterstock.

Kiwi

Loại trái cây nhỏ màu xanh lá cây này chứa đầy các chất dinh dưỡng như vitamin C, chất xơ và vitamin K. Mùa Kiwi bắt đầu từ mùa thu đến đầu mùa xuân ở Mỹ. Nhờ bảo quản lạnh, bạn thường tìm thấy kiwi quanh năm trong các siêu thị.

Mọi người thường nghĩ cam là loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất nhưng thực tế, kiwi lại vượt trội hơn hẳn, cụ thể là kiwi vàng.

Về trọng lượng, kiwi vàng có lượng vitamin C gấp ba lần so với cam. Chỉ cần hai quả kiwi nhỏ đã cung cấp 287% giá trị vitamin C hàng ngày cho bạn.

Một thử nghiệm lâm sàng vào tháng 10/2012 trên tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy ăn 4 quả kiwi vàng/ngày trong 4 tuần giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian nhiễm trùng đường hô hấp ở một người.

Kiwi vàng có lượng vitamin C gấp ba lần so với cam. Ảnh: Tasting Table.

Lựu

Khoảng 90% lựu được trồng ở Mỹ đến từ California nhờ khí hậu ấm áp và khô ráo. Mùa chính của lựu kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1, khiến đây trở thành loại trái cây mùa đông phổ biến.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khả năng chống oxy hóa của nước ép lựu cao hơn rượu vang đỏ hoặc trà xanh - hai loại đồ uống được đánh giá cao về hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh.

Một nghiên cứu lâm sàng nhỏ cho thấy uống nước ép lựu cô đặc hàng ngày trong 8 tuần làm giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và LDL-cholesterol ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và cholesterol cao.