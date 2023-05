7 loại thực phẩm giúp trẻ tăng đề kháng, phòng ngừa Covid-19

Trái cây họ cam - quýt - bưởi: Hàm lượng vitamin C trong 100 g cam - quýt - bưởi lần lượt là 40 mg, 55 mg và 90 mg. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản sinh interferon - loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại các tác nhân gây bệnh, thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Cơ thể con người không thể sản sinh hay tích trữ vitamin C mà cần nạp vào mỗi ngày bằng các loại thực phẩm. Do vậy, cha mẹ nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi nếu muốn con có một sức đề kháng tốt.