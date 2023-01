7 loại thực phẩm có màu đỏ không lành mạnh

Theo Eat This Not That, chất tạo màu thực phẩm thường có trong những món ăn thiếu giá trị dinh dưỡng như đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống có đường và kẹo.

Phẩm màu nhân tạo màu đỏ gây ra một số tranh cãi về tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe. Ảnh: The Washington Post. Theo Eat This Not That, Allura Red AC là phẩm màu nhân tạo màu đỏ thường được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, nhiều tranh luận vẫn tồn tại quanh việc liệu nó có thực sự ổn để ăn hay không. FDA đã phê duyệt loại phẩm màu phổ biến nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chưa an tâm về quyết định này. "Trong những năm qua, một loại phẩm màu tổng hợp được FDA chấp thuận sử dụng rộng rãi, Red 40, đã gây ra một số tranh cãi do những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe mà nó gây ra, đặc biệt là ở trẻ em", chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Csaszar cho biết. Một số người đã phát hiện ra Red 40 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng, hung hăng và hiếu động thái quá ở trẻ em mắc chứng rối loạn hành vi vốn đã nhạy cảm và không dung nạp thực phẩm. "Điều quan trọng cần lưu ý phẩm màu được cho là không gây ra tình trạng rối loạn hành vi ở trẻ em, nhưng khi thực phẩm có phẩm màu được loại bỏ khỏi chế độ ăn của những đứa trẻ này, các triệu chứng của chúng được cải thiện", chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Csaszar nhấn mạnh. Theo Eat This Not That, phẩm màu thường có trong thực phẩm thiếu giá trị dinh dưỡng như đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống có đường và kẹo. Ăn những thực phẩm này quá mức có thể bổ sung lượng calo không mong muốn và thay thế các chất dinh dưỡng quan trọng mà chúng ta có thể nhận được từ các thực phẩm lành mạnh khác. Theo một nghiên cứu đáng lo ngại được công bố vào ngày 20/12 trên tạp chí khoa học Nature Communications, phẩm màu đã gây chú ý vì nó có thể dẫn đến các bệnh về đường ruột. Nhóm các nhà khoa học phát hiện ra việc tiêu thụ lâu dài chất phụ gia có trong thực phẩm này có thể gây ra bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng. Ngoài các báo cáo mang tính giai thoại, hiện tại không có bằng chứng quan trọng nào chứng minh cho lý thuyết liên kết các chất tạo màu thực phẩm như Red 40 với chứng tăng động ở trẻ. Giáo sư, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best nói: "Để hạn chế ăn thực phẩm có màu đỏ, hãy cố gắng chọn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến và đọc nhãn thành phần cẩn thận khi mua sắm". Bánh Red Velvet có lượng đường cao đáng kể, chất béo không lành mạnh, carbohydrate đã qua chế biến và calo. Ảnh: Shutterstock. Bánh Red Velvet Bánh Red Velvet là một loại bánh thường được làm bằng sự kết hợp của bơ, đường, bột cacao và màu thực phẩm để tạo ra màu đỏ hoặc nâu đỏ. Loại bánh này thường được thêm kem phô mai phủ sương, được làm bằng phô mai kem, bơ và đường bánh kẹo. Huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia dinh dưỡng Jesse Feder cho biết: "Các món tráng miệng như bánh Red Velvet, bánh quy và bánh nướng nằm trong số những thực phẩm dùng phẩm màu đỏ không tốt cho sức khỏe. Chúng đều có lượng đường cao đáng kể, chất béo không lành mạnh, carbohydrate đã qua chế biến và calo. Chúng không cung cấp nhiều dinh dưỡng và thực tế không có protein. Ngoài ra, chúng có thể góp phần gây ra một số loại bệnh tim mạch cũng như tăng cân không mong muốn". Jello về cơ bản chỉ là đường, gelatin, phẩm màu và có rất ít giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Shutterstock. Jello Huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia dinh dưỡng Jesse Feder nói: "Red Jello là món tráng miệng phổ biến trên khắp thế giới. Jello về cơ bản chỉ là đường, gelatin và phẩm màu. Nó cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng. Đường nằm trong số những thành phần đầu tiên trong danh sách, là một trong những thành phần phong phú nhất. Đối với những thành phần không đường, họ thường sử dụng chất làm ngọt nhân tạo như aspartame. Chất này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ đối với sức khỏe". Thành phần dinh dưỡng tổng thể của kẹo không mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Food&Wine. Kẹo Theo chuyên gia dinh dưỡng và chiến lược gia sức khỏe Stephanie Csaszar, Twizzlers, Skittles và Starburst là 3 loại kẹo chứa phẩm màu đỏ nhân tạo. Kẹo nhiều đường bổ sung, thành phần nhân tạo và thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, chất xơ và vitamin. Giáo sư, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết: "Loại kẹo và đồ ngọt có phẩm màu đỏ này đặc biệt đáng lo ngại vì nồng độ và các thành phần bổ sung của nó. Phẩm màu trong kẹo được tiêu thụ với số lượng nhiều hơn vì sản phẩm nhỏ và thường được tiêu thụ cùng một lúc. Đường và chất béo bổ sung trong kẹo làm cho loại thực phẩm đặc biệt này có hại theo nhiều cách". Kẹo dẻo trái cây chứa nhiều đường bổ sung, thành phần thực phẩm nhân tạo và phẩm màu như Red 40. Ảnh: Today. Kẹo dẻo trái cây Chuyên gia dinh dưỡng và chiến lược gia sức khỏe Stephanie Csaszar giải thích: "Mọi người có thể nghĩ kẹo dẻo trái cây là một lựa chọn thực phẩm 'lành mạnh' vì chúng cung cấp lượng vitamin nhất định và 'không có chất béo'. Đáng buồn thay, hầu hết loại kẹo này đều chứa nhiều đường bổ sung, thành phần thực phẩm nhân tạo và phẩm màu như Red 40". Vì vậy, mọi người hãy đọc kỹ danh sách thành phần thực phẩm cho những món ăn nhẹ này, đảm bảo bạn không thấy 'Red 40' được liệt kê để tránh tiêu thụ phẩm màu nhân tạo. Ngũ cốc ăn sáng Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Csaszar chia sẻ: "Một số loại ngũ cốc như Froot Loops, Trix, Fruity Pebbles và Lucky Charms có màu sắc tươi sáng vì chúng chứa phẩm màu. Chúng cũng chứa nhiều đường bổ sung và các thành phần chế biến khác có thể thiếu chất xơ và protein - hai chất dinh dưỡng quan trọng mà bạn muốn có trong bữa sáng để bắt đầu ngày mới". Thực phẩm chế biến sẵn Bạn sẽ tìm thấy phẩm màu đỏ trong một số sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và giăm bông. Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best giải thích: "Thực phẩm đã qua chế biến, chẳng hạn thịt và bữa tối đông lạnh, chứa phẩm màu đỏ rất nguy hiểm". Khoai tây chiên Một thành phần phổ biến được tìm thấy trong nhiều nhãn hiệu khoai tây chiên là Red Dye 40. Màu thực phẩm nhân tạo được sử dụng để tạo cho khoai tây chiên có màu đỏ hoặc nâu đỏ và thường được sử dụng cùng với phẩm màu khác để tạo ra nhiều màu sắc khác nhau. Khoai tây chiên có thể chứa chất phụ gia. Đây là một cách tương đối rẻ và dễ dàng để thêm màu vào sản phẩm, điều này làm cho chúng hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, Red Dye 40 là một loại phẩm màu lâu bền và ổn định, không bị phai hoặc đổi màu theo thời gian nên rất thích hợp để sử dụng trong khoai tây chiên và các loại thực phẩm ăn nhẹ khác có thời hạn sử dụng dài. Muốn ăn uống lành mạnh nhưng hay stress công việc? Muốn tập thể dục đều đặn nhưng hay làm việc trễ? Mục Sức khỏe của Zing giới thiệu một số sách để đồng hành cùng bạn từ phòng gym đến đường chạy, từ văn phòng đến bếp ăn. Tuyển tập này sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn, và bớt đi một số nỗi lo trên hành trình cân bằng cuộc sống hiện đại. Những món ăn khiến bạn bị đầy hơi Đồ uống có ga, các loại đậu và thậm chí một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vẫn gây ra chứng đầy hơi nếu bạn ăn quá nhiều. Lý do khiến bạn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng Ngay cả khi không mang thai, một số người vẫn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng vì nhiều lý do.