7 kiểu nhuộm tóc đẹp mắt giống sao Hàn

1. Nhuộm mái: Sau khi MV How you like that được ra mắt, kiểu tóc độc đáo của Jennie (BlackPink) nhanh chóng trở thành xu hướng nhuộm tóc mới trong giới trẻ. Kiểu đầu phù hợp với các bạn trẻ muốn có diện mạo "chất ngầu" nhưng không muốn tẩy quá nhiều. Dân mạng Việt còn so sánh nó với kiểu tóc của nhân vật Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp. Ảnh: @jennierubyjane.