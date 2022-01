7 kiểu nghỉ ngơi phục hồi thể chất, tinh thần trong Tết

Tạm rời xa công việc và để đầu óc thảnh thơi là một cách nghỉ ngơi, nhưng điều này đôi khi chưa đủ cho cơ thể sạc năng lượng hoàn toàn.

Trải qua một năm biến động, kỳ nghỉ Tết có lẽ là cơ hội để nhiều người thư giãn và dành thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, ngủ nhiều hơn, giải trí hay đi chơi nhiều chưa hẳn là cách nghỉ hiệu quả.

Thực tế là không ít người vẫn mệt mỏi kể cả khi ngủ đủ giấc. Lý do có thể đến từ hormone, vấn đề liên quan đến giấc ngủ, sự lo âu, thiếu vitamin,...

Còn theo bác sĩ Saundra Dalton-Smith, tác giả cuốn "Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Renew Your Sanity", giấc ngủ tuy quan trọng nhưng không phải là thứ duy nhất đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Để tránh tình trạng quá tải và cạn kiệt năng lượng , chúng ta cần nghỉ ngơi cả 7 khía cạnh, bao gồm:



Thể chất

Đôi mắt như muốn nhắm lại giữa ban ngày, hoạt động chậm chạp và uể oải là hai biểu hiện dễ thấy nhất ở người đang kiệt sức. Những lúc như vậy, tốt nhất là bạn nên ngả lưng vài phút và nếu được, ngủ một giấc thật dài.

Nghỉ ngơi về mặt thể chất còn đồng nghĩa với việc hít thở sâu đôi ba lần trong ngày, tham gia lớp yoga để giãn cơ, massage để cải thiện tuần hoàn máu.

Trong Tết, hãy bắt đầu tập một số động tác yoga online và tranh thủ điều chỉnh thói quen thức khuya, dậy sớm.

Khi thể chất khỏe mạnh, bạn sẽ thấy mình luôn năng nổ, ít ngáp ngắn, ngáp dài và làm việc có kết quả tốt.



Tinh thần

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó tập trung dù có nhiều đầu việc khác nhau, khả năng cao bạn đang cần được nghỉ ngơi về tinh thần.

Về cơ bản, tất cả những hoạt động cho phép não tạm ngừng suy nghĩ sâu đều là lựa chọn khả thi. Bạn có thể đi dạo một vòng quanh nhà, dành ra 30 phút dọn dẹp phòng ngủ, nghe playlist nhạc mình thích,...

Giác quan

Việc liên tục tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, laptop và tiếng ồn sẽ khiến toàn thân mệt mỏi, theo bác sĩ Dalton-Smith. Đôi mắt khô, lờ đờ và ù tai thi thoảng là "còi báo động" khi bạn các bộ phận này làm việc quá nhiều.

Để các giác quan nghỉ ngơi nghĩa là bạn dành 1-2 khoảng trống trong ngày, tách mình khỏi thiết bị điện tử và cho cơ thể nghe, nhìn, cảm nhận xung quanh một cách tự nhiên.



Sáng tạo

Một số ngành nghề có áp lực tạo sản phẩm cao hơn các lĩnh vực khác. Tuy nhiên trong đời sống, chúng ta vẫn đang sử dụng năng lượng sáng tạo bằng cách này hay cách khác.

Viết lách, chụp ảnh, thiết kế, nấu ăn, trang điểm, tổ chức sự kiện,... đều cần sự sáng tạo nhất định. Và khi sử dụng cạn nguồn năng lượng đó, ai cũng cần được nạp lại để cân bằng.

Dalton-Smith gọi khoảng nghỉ sáng tạo là dịp để đánh thức "điều kỳ diệu bên trong con người". Hiểu đơn giản, nó là những khoảnh khắc truyền cảm hứng cho bạn. Đi đây đó khám phá là một ví dụ.

Gần gũi hơn, bạn có thể tham gia các workshop làm đồ DIY hoặc tập viết nhật ký hàng ngày. Những ngày nghỉ Tết là cơ hội hiếm có để bạn thử một thú vui mới mà không sợ bị deadline xen ngang.



Tâm linh

Người có đạo có thể tìm thấy giờ phút thư giãn tâm linh ở nhà thờ, chùa, nhưng người vô thần cũng có thể trải nghiệm kiểu nghỉ ngơi này thông qua việc tình nguyện, giúp đỡ người khác.

Miễn là hoạt động đó cho bạn cảm giác cuộc sống có ý nghĩa và mình là một phần của thế giới lớn hơn, bạn sẽ có thêm năng lượng chiến thắng những lúc mông lung, lạc lõng.



Cảm xúc

Kìm nén cảm xúc đòi hỏi rất nhiều năng lượng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, ngay cả khi bạn cố ý phớt lờ hay khó thể hiện ra bên ngoài.

Học cách chấp nhận cảm xúc dù vui hay buồn và chia sẻ với người sẵn sàng lắng nghe là phương pháp nghỉ ngơi quan trọng.

Bạn có thể tìm đến một người bạn mình tin cậy, một anh/chị có thể cho mình lời khuyên. Trường hợp bạn cần tâm vấn chuyên nghiệp, nhà tâm lý có thể giúp bạn gọi tên và đối diện cảm xúc của mình.



Xã hội

Cứ đến Tết là chúng ta lại nghe những lời than phiền hoặc tự hào về công việc, hôn nhân, nhà cửa, con cái,... Những điều này vô hình trung tạo áp lực đồng trang lứa, khiến nhiều người trẻ e dè các tương tác xã hội và ngày Tết bớt vui.

Để "sạc pin", hãy tìm đến những người thân, bạn bè mà bạn được là chính mình mà không phải so sánh, giải thích.

Vào ngày cuối của kỳ nghỉ, bạn có thể chọn ở nhà nếu không hứng thú với họp mặt, xã giao. Đây cũng là bước chuyển để bạn lấy lại tinh thần nhanh hơn trước khi trở về cuộc sống thường nhật.