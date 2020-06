7 kiểu áo giúp Jennie, Suzy gợi cảm trong ngày hè

7. Áo hai dây: Có không ít kiểu áo hai dây sành điệu cho phái nữ lựa chọn như áo dây mỏng, áo dây thô, áo hai dây cổ đổ, áo hai dây cổ tim... Chúng đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu đặc biệt trong ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nhiều bạn gái lại ngại mặc kiểu áo hai dây vì khuyết điểm bắp tay to. Ảnh: Love It, Want.