7 khu nghỉ dưỡng ở miền Trung cho dịp giỗ Tổ

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An, Quảng Nam: Khu nghỉ dưỡng 5 sao này nằm bên bờ biển, với những căn biệt thự nhìn ra bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh. Ngoài dịch vụ chất lượng, thiết kế đẹp mắt và đồ ăn ngon, The Nam Hai còn có các tour trải nghiệm văn hóa địa phương và một spa thiền cho du khách khám phá. Ảnh: CNTraveler.