7 khoảnh khắc khó quên trong lịch sử đối đầu MU - Liverpool

Những chuyến hành quân đến Old Trafford luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Liverpool, và màn trình diễn của Fernando Torres vào tháng 3/2009 vẫn in đậm trong tâm trí những ai yêu mến đội bóng thành phố cảng. "El Nino" hoàn toàn đánh bại Nemanja Vidic, trung vệ được đánh giá cao nhất tại Premier League lúc đó. Ronaldo giúp MU dẫn trước, nhưng Torres gỡ hòa cho Liverpool, sau khi biến Vidic thành gã hề. Sau đó, các bàn của Steven Gerrard, Fabio Aurelio và Andrea Dossen giúp "The Kop" hoàn tất chiến thắng khó tin trên sân nhà của đối thủ. Với Vidic, anh trải qua ngày thi đấu đáng quên khi còn phải nhận thẻ đỏ.