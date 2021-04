7 khoảnh khắc ấn tượng trong tuần trên Zing

Chu Lê Vi Anh, sinh năm 1998. Cô từng nằm trong top 8 So You Think You Can Dance năm 2014 và tham gia một số phim ngắn. Hiện nay, công việc chính của Vi Anh là vũ công chuyên nghiệp. (Cuộc sống ngày và đêm của một nữ vũ công). Ảnh: Phạm Thắng.