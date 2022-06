7 khách sạn trên mặt nước độc đáo nhất thế giới

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, Maldives: Các hòn đảo của Maldives có rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, tận dụng tối đa vị trí ngoài khơi Ấn Độ Dương. The Ritz-Carlton Maldives là một trong những nơi mới nhất được khai thác. Khách sạn trông đặc biệt ngoạn mục khi được chụp từ trên cao, bao gồm các biệt thự kiểu dáng đẹp được sắp xếp theo hình bầu dục nổi trên bề mặt đại dương. Mỗi phòng đều có hồ bơi vô cực riêng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và quản gia riêng. Ảnh: The Ritz-Carlton Maldives.