7 khách sạn hiện đại như đến từ tương lai

Morpheus tại City of Dreams, Ma Cao, Trung Quốc: Khách sạn Morpheus là công trình kiến trúc có thiết kế xuất phát từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tòa nhà hình xoắn lạ mắt, trông như bị thủng 3 lỗ, được mô tả là "thành phần kiến ​​trúc cao tầng dạng tự do đầu tiên trên thế giới". Bên trong Morpheus cũng mang đến cho bạn cảm giác như bước đến tương lai với không gian thông tầng tràn ngập ánh sáng và những nét chấm phá công nghệ thông minh. Các phòng sang trọng cũng được bố trí đồ nội thất dáng cong đặc trưng. Ảnh: City of Dreams.