7 học sinh nhiễm nCoV, nhiều nơi ở Nghệ An dừng học trực tiếp

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp đối với học sinh ở TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò sau khi phát hiện chùm ca bệnh cộng đồng.

Ngày 1/10, ông Phùng Đức Nhân, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cho biết đơn vị đã yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục trên toàn thị xã tạm dừng việc dạy học trực tiếp từ ngày 30/9.

Quyết định trên được đưa ra khi địa phương ghi nhận các chùm ca bệnh mới trong cộng đồng, trong đó có 7 trường hợp là học sinh mầm non, tiểu học và THCS từng đến trường học.

“Khoảng 13.000 học sinh toàn thị xã sẽ chuyển học trực tiếp sang trực tuyến. Hàng chục học sinh và giáo viên được xác định là F1 của các ca bệnh cũng được cách ly tập trung để đảm bảo phòng dịch”, ông Nhân nói.

Học sinh một số địa phương ở Nghệ An tạm dừng học trực tiếp để đảm bảo phòng dịch. Ảnh minh họa: P.T.

Cùng ngày, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết do tình hình dịch diễn biến phức tạp, Sở cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Vinh và huyện Nghi Lộc tạm dừng tổ chức việc dạy học trực tiếp, tiếp tục dạy học trực tuyến đối với các cấp học để đảm bảo phòng dịch.

"Việc dừng học trực tiếp, duy trì trực tuyến là cần thiết trong thời điểm này. Sở sẽ tuỳ vào tình hình từng địa phương để triển khai các phương án dạy học phù hợp", ông Hoàn nói.

Trước đó, ngành giáo dục Nghệ An tiến hành dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh các cấp khi địa phương trở lại bình thường mới theo Chỉ thị 19.

Ngoài ra, học sinh mầm non toàn tỉnh sẽ tổ chức ngày hội đến trường từ 4/10, song do dịch diễn biến phức tạp, các địa phương TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò và địa phương vừa trải qua mưa lũ là huyện Quỳnh Lưu học sinh mầm non chưa đến trường.

Tuy nhiên, trong hai ngày 30/9 và 1/10, ngành y tế tiếp tục ghi nhận 21 ca nhiễm nCoV trong cộng đồng tại thị xã Cửa Lò. Trong số này có 7 trường hợp là học sinh.

Từ ngày 14/6 đến 1/10, Nghệ An ghi nhận 1.845 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.