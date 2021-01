7 hành vi của cha mẹ vô tình làm tổn thương con

So sánh con với đứa trẻ khác: Cha mẹ so sánh con với “con nhà người ta” khiến trẻ không có cái nhìn chính xác về bản thân và cảm thấy mình là kẻ thất bại. Ngoài ra, sự thiên vị con này hơn con khác cũng dẫn đến tình trạng cạnh tranh không đáng có giữa những đứa trẻ. Thái độ này của cha mẹ khiến một đứa trẻ tổn thương vì thấy không được yêu thương. Trẻ còn lại mang gánh nặng phải trở nên hoàn hảo, làm mọi thứ tốt nhất. Nhìn chung, việc so sánh con mình với con nhà người ta hay với chính anh chị em trong nhà đều làm tổn thương con sâu sắc, dễ gây ra chứng trầm cảm. Ảnh: Dreams Nannies.