7 đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy trong quán karaoke

Ngày 3/7, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, cho biết phát hiện nhóm thanh niên nam, nữ tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, khoảng 22h ngày 28/6, Công an huyện Ân Thi tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bảo An KTV tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi do Vũ Văn Trường (SN 1992, trú tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 8 đối tượng đang “bay lắc”, nghi vẫn sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ 2 gói chứa chất tinh thể màu trắng; các vật dụng liên quan. Qua giám định, các chất thu được là ma túy loại Ketamine, khối lượng 0,190g. Kết quả test nhanh có 7/8 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Được biết, các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an huyện Ân Thi đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Vũ Văn Trường (SN 1992) và Nguyễn An Phương (SN 1984, ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.