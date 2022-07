7 đôi giày trắng không bao giờ lỗi mốt cho đàn ông

New Balance M991TW: Mẫu giày 991 cổ điển của New Balance là một trong những sản phẩm được ưa chuộng trong vài năm qua. Xu hướng hoài cổ khiến những mẫu giày như New Balance 991 được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, so với phiên bản 991 ban đầu, M991TW được thay đổi từ tông xám thành trắng toàn bộ. Phần da lộn cũng được đổi thành da thuộc. Ảnh: Sneakersnews.