7 đồ ăn nhẹ ngăn ngừa tăng cân dịp cuối năm

Sữa chua, trái cây và một vài món ăn vặt không quá nhiều calo có thể làm bữa ăn nhẹ vì chúng tạo cảm giác no lâu.

Cuối năm là dịp chúng ta dễ mất kiểm soát trong chế độ ăn uống vì phải them dự nhiều bữa tiệc. Ảnh: Women's Health.

Theo Eat This Not That, cuối năm là thời điểm nhiều người tăng cân rõ rệt do những buổi tiệc tùng diễn ra nhiều hơn. Đối với những người cố gắng tránh tăng cân trong kỳ nghỉ, họ thường chọn một số thực phẩm ăn nhẹ để đạt được mục tiêu.

Thực tế, dữ liệu cho thấy ăn đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn vừa có thể thúc đẩy cảm giác no, vừa hạn chế tiêu thụ quá nhiều vào bữa ăn tiếp theo, đặc biệt khi món ăn đó chứa protein, chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc carbohydrate phức hợp.

Trứng

Trứng là món ăn hàng đầu khi nghĩ đến bữa sáng hoặc khi bạn bận rộn. Theo Eat This Not That, trứng giúp tạo cảm giác no và chống tăng cân trong kỳ nghỉ lễ.

Một quả trứng lớn có 6 gram protein chất lượng cao và 5 gram chất béo (hầu hết là chất béo không bão hòa). Cả protein và chất béo đều thúc đẩy cảm giác no, có thể giảm giúp giảm năng lượng nạp vào trong thời gian dài và do đó ngăn ngừa tăng cân.

Trứng là món ăn dễ chế biến, tạo cảm giác no lâu. Ảnh: Good Housekeeping.

Bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng khi thêm trứng vào thói quen ăn vặt của mình, vì lời khuyên khoa học gần đây của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) chỉ ra "những người khỏe mạnh có thể bổ sung tối đa một quả trứng hàng ngày" như một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Thưởng thức một quả trứng luộc trước bữa tiệc ngày lễ hoặc ăn bánh mì nướng bơ phủ trứng có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn bằng các macro quan trọng, để bạn cảm thấy no và tránh ăn quá nhiều.

Hạt dẻ cười

Theo một số dữ liệu, hạt dẻ cười là đồ ăn nhẹ hỗ trợ mục tiêu kiểm soát cân nặng. Một thử nghiệm lâm sàng đã đánh giá những phụ nữ ăn nhẹ buổi sáng với 44 gram (250 calo) hạt dẻ cười trong 12 tuần so với những người không ăn.

Kết quả cho thấy việc ăn hạt dẻ cười thường xuyên trong 12 tuần không làm tăng trọng lượng hoặc bất kỳ thay đổi nào về cơ thể. Thêm vào đó, hạt dẻ cười tạo cảm giác no lâu cũng như giảm cảm giác đói trong 2 giờ sau khi ăn.

Một nghiên cứu khác cho thấy tác dụng của việc ăn hạt dẻ cười vào buổi chiều. Những người tham gia bao gồm 60 phụ nữ Pháp trong độ tuổi 18-50, khỏe mạnh, ít vận động. Nhóm thử nghiệm nhận được 56 gram hạt dẻ cười mỗi ngày và nhóm còn lại nhận được 56 gram bánh quy phô mai.

Kết quả cho thấy việc bổ sung những món ăn nhẹ này không tác động tiêu cực đến trọng lượng và thành phần cơ thể.

Ăn hạt dẻ cười giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Ảnh: Real Simple.

Mận khô

Mận khô là loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột chứa đầy các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn nhẹ mận cảm thấy ít đói hơn và ăn ít calo hơn so với những người ăn các loại thực phẩm khác có lượng calo tương tự. Mận khô là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, chứa chất xơ tự nhiên, là hai yếu tố thúc đẩy cảm giác no trong thời gian ăn nhẹ.

Mận khô chứa chất xơ tự nhiên, thúc đẩy cảm giác no lâu. Ảnh: Télérama.

Lựu

Chuyên gia dinh dưỡng Liz Shaw giải thích: "Các hạt lựu tạo ra một món ăn nhẹ tiện lợi, dễ mang theo để giúp bạn no lâu và tràn đầy năng lượng trong mùa cuối năm bận rộn".

Ngoài ra, mỗi quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, có thể giúp duy trì sức khỏe miễn dịch của bạn trong thời tiết giao mùa.

Lựu giúp duy trì sức khỏe miễn dịch trong thời tiết giao mùa. Ảnh: Healthy Family Project.

Sữa chua Hy Lạp

Ăn vặt với sữa chua Hy Lạp giúp giảm cân dịp cuối năm. Lauren Harris-Pincus, người sáng lập Nutrition Starring YOU và là tác giả sách, cho biết: "Chìa khóa để tránh tăng cân trong kỳ nghỉ lễ là đảm bảo bạn luôn tiêu thụ các bữa ăn giàu chất xơ và protein để kiểm soát cơn đói".

Cô gợi ý mọi người kết hợp sữa chua Hy Lạp nguyên chất với trái cây và các loại hạt để có món ăn giàu protein, chất xơ.

Sữa chua Hy Lạp giàu chất xơ và protein giúp kiểm soát cơn đói. Ảnh: Cultures For Health.

Đậu nành Edamame

Đây là món ăn nhẹ chứa protein từ thực vật, chất xơ và chất béo lành mạnh. Thực tế, một cốc đậu nành cung cấp 18 gram protein và 8 gram chất xơ, cho thấy thực phẩm này là nguồn cung cấp năng lượng gây no.

Ngoài ra, đậu nành có thể được hấp hoặc rang trong bữa ăn nhẹ để giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ các mục tiêu kiểm soát cân nặng trong dịp cuối năm.

Đậu nành có thể hạn chế cảm giác thèm ăn. Ảnh: Everyday Health.

Đậu rang

Đậu xanh, đậu lăng có carbohydrate hấp thụ chậm, hàm lượng chất xơ và protein cao, mật độ năng lượng vừa phải, là những yếu tố chính giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Một số dữ liệu cho thấy mối liên hệ giữa việc ăn các loại đậu, chẳng hạn đậu gà, giúp giảm cân.

Ăn vặt với đậu xanh rất đơn giản khi bạn có thể rang chúng với một ít dầu olive và muối biển.

Đồ ăn vặt từ các loại đậu có thể giúp chúng ta thực hiện mục tiêu giảm cân. Ảnh: Downshiftology.

Bắp rang bơ

Ăn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn bỏng ngô, tác động tích cực đến sức khỏe, bao gồm cả giảm cân. Đây là lựa chọn tốt để ăn nhẹ buổi chiều dịp nghỉ lễ, chỉ cần không ăn quá nhiều bỏng ngô chứa đường hoặc muối.

Bạn nên có những món ăn nhẹ này trong túi để đề phòng đói. Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn trong suốt cả ngày và ngăn chặn tình trạng ăn uống quá mức dịp cuối năm.